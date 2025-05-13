金防部太武操演震撼登場 國軍弟兄寸土不讓、戰鬥指數百分百

金防部舉行「太武操演」，國軍運用戰車、火砲各式武器，採「實兵、實彈、實地、實作」方式，實施聯合灘岸火殲射擊。（金防部提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部今天舉行「太武操演」，國軍運用戰車、火砲各式武器，採「實兵、實彈、實地、實作」方式，實施聯合灘岸火殲射擊，有效驗證聯合火協與指管通聯機制，展現前線官士兵堅守崗位、寸土不讓的戰鬥意志。

金門防衛指揮部舉行「太武操演」，國軍運用戰車、火砲各式武器，實施聯合灘岸火殲射擊，有效驗證聯合火協與指管通聯機制。（金防部提供）

金防部指出，此次登場的第2季太武操演，秉持「實戰化」的訓練要求，模擬突發狀況，並依作戰計畫，分別於后湖、新塘、峰上等陣地，整合步、戰、砲各式軍武，實施聯合灘岸火殲射擊；演練過程，官兵以精練純熟的戰鬥技能，迅速完成彈藥及武器檢整，尤其砲兵弟兄，以絕佳的默契一呼百應、快動猛打，展現雷霆萬鈞的氣勢，戰鬥指數百分百。

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金防部舉行「太武操演」，火砲射擊威力強大，有雷霆萬鈞之勢。（金防部提供）

金防部表示，面對嚴峻的敵情威脅，將戮力各項戰訓整備，強化防區整體防衛能力，以達成捍衛國家主權、守護民眾家園的使命。

金防部「太武操演」登場，火砲齊放威力驚人，震撼全場。（金防部提供）

金防部「太武操演」登場，防區官兵採「實兵、實彈、實地、實作」方式，有效驗證聯合火協與指管通聯機制。（金防部提供）

金防部舉行「太武操演」，國軍運用戰車、火砲各式武器，採「實兵、實彈、實地、實作」方式，有效驗證聯合火協與指管通聯機制。（金防部提供）

金防部舉行「太武操演」，防區官兵採「實兵、實彈、實地、實作」方式，有效驗證聯合火協與指管通聯機制。（金防部提供）

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