堅持面對面！ 澤倫斯基：只有普廷出席我才會參加烏俄會談

澤倫斯基13日指出，除了普廷本人之外，他不會與任何俄羅斯代表會談，且只有普廷出席，他才會出席會談。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯週四（15日）將在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行談判，烏克蘭總統澤倫斯基13日指出，除了俄羅斯總統普廷本人之外，他不會與任何俄羅斯代表會談，且只有普廷出席，他才會出席會談。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，他希望透過談判達成為期30天的無條件停火協議，作為結束戰爭的一步，而普廷應該要來參加會談，希望能針對戰爭終結達成共識。不過澤倫斯基也說：「普廷害怕與我直接對話。」

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澤倫斯基強調，他不會考慮和其他俄羅斯代表見面，因為普廷決定了俄羅斯的一切，只有普廷出席，他才會出席會談。澤倫斯基也在13日的每日例行談話中提到，俄羅斯的一切都是由普廷決定，因此他必須解決戰爭，「這是他的戰爭」，談判也應該與他進行。

克里姆林宮截至目前為止仍拒絕透露普廷或其他高層是否會前往土耳其。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日表示：「總統將在適當時候宣布他的決定。」

此外，美國總統川普原先有意前往土耳其與會，但他將指派中東特使魏科夫（Keith Kellogg）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）與烏克蘭和俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）前往土耳其參與談判。

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