俄烏戰場取經！金正恩視察演訓 北韓無人機、狙擊手全升級

北韓人民軍13日舉行特種部隊戰術綜合訓練。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）14日稱，北韓國務委員會委員長金正恩13日觀摩各兵種戰術綜合訓練，強調建立科學化戰鬥訓練體系的重要性，並稱「革命武力最迫切的任務就是完成戰爭準備」。

北韓士兵操作無人機參演。（法新社）

據《韓聯社》報導，在訓練幹部大會講習體系下，人民軍首都防禦軍第60訓練所13日舉行特種部隊戰術綜合訓練、戰車兵部隊對抗比賽、示範火力協同作戰訓練，金正恩帶領北韓國防相努光鐵、人民軍參謀總長李永吉和政治總局長鄭京擇等列席視察。

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北韓狙擊手身穿吉利偽裝服參演。（法新社）



金正恩表示，「我國革命武裝力量負責堅守的最重要戰線就是『反帝階級戰線』，當務之急就是完成戰爭準備，戰鬥訓練才是頭號革命課題」。《韓聯社》分析認為，所謂「反帝階級戰線」是指與美國等帝國主義國家的對抗，金正恩此言有意將派兵援俄正當化。

北韓領導人金正恩13日觀摩各兵種戰術綜合訓練。（法新社）

北韓官媒公開的圖片中，出現北韓士兵操作無人機、狙擊手身穿吉利服參演的場景。《韓聯社》推測，北韓軍方似乎正推廣在俄烏戰場上學到的戰術和武器裝備運用方法。

此外，金正恩會見了符合「全能營」資格標準的北韓人民軍第11軍團下屬部隊戰鬥員，《韓聯社》指出，「全能營」應是授予具突出戰鬥能力部隊的稱號。

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