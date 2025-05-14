國軍「神鷹」操演九鵬實彈射擊 「地獄火」隱蔽低飛挑戰極限

國軍「神鷹」操演九鵬實彈射擊，隱蔽低飛挑戰地獄火極限。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍本週在屏東九鵬基地展開「雷霆」、「神鷹」、「神弓」年度操演，重頭戲「神鷹」操演於九鵬大沙漠近海區域震撼登場。陸軍航空特戰指揮部出動AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇及OH-58D戰搜直升機，齊發地獄火飛彈，執行8組12批次海上目標實彈射擊，皆順利命中，展現精準火力與全天候作戰能力。

今年「神鷹」操演亮點在於挑戰地獄火飛彈8公里最大射程及隱蔽射擊訓練，考驗飛行員目視目標能力，在強烈陽光下，遠距離鎖定目標難度倍增，飛行員需憑藉高超技術與先進光電系統精準命中。

國軍「神鷹」操演九鵬實彈射擊，隱蔽低飛挑戰地獄火極限。（記者蔡宗憲攝）

隱蔽射擊則將飛行高度壓低至100、200公尺，模擬戰場低飛突襲，視角與高空迥異，對飛行員操控與目標判斷構成極大挑戰。航特部表示，此科目旨在強化飛行員於複雜環境下的作戰能力，提升戰場生存率與打擊效率。

操演現場，AH-64E阿帕契以「戰車殺手」之姿，搭配地獄火飛彈摧毀海上目標，火光四濺；AH-1W超級眼鏡蛇靈活機動，展現老將風範；OH-58D戰搜直升機則負責偵蒐與火力引導，三機種協同作戰，火力網密不透風。

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陸軍航特部強調，操演不僅驗證武器性能，更強化飛行員在極限條件下的應變能力，為捍衛台海安全注入強心針。

此次操演全程實彈，模擬真實戰場環境，展現國軍精進戰力的決心。現場軍事迷與媒體見證直升機火力全開，直呼震撼，國軍以行動證明守護家園的堅定意志。

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