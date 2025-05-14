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海軍被爆想用「電瓶」趕進度推進潛艦 顧立雄：沒有什麼說要急著出海
國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國造潛艦海鯤號一度傳出12日要進行海測，網媒「鏡報新聞網」昨日指出，海軍為了趕進度，曾提議先用「電瓶」推進潛艦，引發潛艦小組內部激烈爭議。國防部長顧立雄今（14）日強調，「沒有什麼說要急著出海」，待泊港測試備便後才會海測，目前無法給確切時間。
立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案，國防部長顧立雄到場報告。
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顧立雄於委員會前受訪表示，進行海測之前，都一切以安全為最高的要求，泊港測試（HAT）備便之後才會進行海測，是他們的基本原則。
顧立雄強調，沒有什麼說要急著出海，或有任何其他考量，以安全為上，備便之後，在適當的時間自然會來進行海測。
顧立雄也說明，台船潛艦顧問楊易是因為健康因素請辭。
針對民進黨立委王定宇昨日透露，潛艦5月底有機會進行海測。顧立雄表示，現在無法給一個確切時間，還是會以備便、安全為首要考量，然後來進行相關海測。