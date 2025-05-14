CCA忠誠僚機直接就從空中發射 美空軍研究減少對傳統跑道的依賴

圖為YFQ-42A（前）和YFQ-44A（後）。（圖取自美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍近年持續推動研發「忠誠僚機」之稱的「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），最新研究方向是將其從飛機上發射，減少對傳統跑道的依賴。

軍聞網站「THE WARZONE」報導，目前通用原子和安杜里爾兩家公司已被選為開發忠誠僚機YFQ-42A、YFQ-44A的兩架測試機型的廠商，而美國空軍部隊設計整合總監約瑟夫·庫克爾少將（Joseph Kunkel）最近在智庫米切爾航空航空研究所主辦的一次線上談話中，提出了採購空射 CCA的可能性。

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庫克爾表示，當觀察空軍可以使用多大場地發揮戰力時，會發現較短的起飛距離和垂直起降都有優勢。但在製造垂直起降飛機時，有效載荷和航程都會減少。因此需要找到一個平衡點，思考既要如何發揮戰力、提高生存能力，又要考慮飛機在有效載荷和航程方面的要求，所以空軍也正在考慮從空中發射CCA。

不過報導指出，雖然YFQ-42A和YFQ-44A目前均設計用於從傳統跑道起降，但已從頭開始設計符合空軍敏捷作戰運用（ACE） 概念。通用原子公司先前曾表示，YFQ-42A特點在於可在較短且狀況較差的跑道作業。

報導說，從空中發設CCA的優勢，除可減少對跑道依賴，還能在對時間內生成大量戰力，對敵方雷達造成奇襲效果；也能讓生存能力較差的飛機處於防禦方時從後方或視距外發射僚機，再由前線戰機接管控制，以增加反應時間，例如轟炸機、運輸機等都能實施此戰術操作。

但報導也說，目前該方案也面對一些問題，包括任務結束後如何回收，以及回收後如何從其他地點升空等後勤問題。

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