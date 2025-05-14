自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

讓F-16戰機、AESA雷達更夠力 空軍與美簽102億元大約強化後勤支援

2025/05/14 10:31

空軍F-16V BLK20戰機起飛。（資料照）空軍F-16V BLK20戰機起飛。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍140架F-16V block20戰機前年完成機體、AESA雷達升級，繼續扮演我國空防要角。根據政府採購網今日發布的決標公告與美國官方資訊，我國駐美軍事代表團已與美國在台協會簽約，執行總金額高達102億餘元、為期4年的「關鍵性器材後勤支援」，讓F-16V BLK20戰機無後顧之憂。

空軍140架F-16V BLK20戰機在2023年底完成機體升級，除了新購AIM-9X空對空飛彈、聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）等先進裝備外，最關鍵的更新在於AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA），不僅對空偵蒐距離遠，還具備武器導控、電子作戰與通訊等多重功能，等於讓F-16V BLK20戰機有了更棒、功能更全面的「眼睛」。

空軍F-16V BLK20戰機已完成升級，國軍近期與美國簽約，斥資102億餘元強化後勤維保。（資料照）空軍F-16V BLK20戰機已完成升級，國軍近期與美國簽約，斥資102億餘元強化後勤維保。（資料照）國防部今日於政府採購網發布決標公告指，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT），針對總金額102億3328萬元的「關鍵性器材後勤支援」採購案進行簽約，這項後勤案自今年4月執行至2029年底，並以台南仁德與屏東為主要的履約地點，也就是空軍負責物資接收、儲存的台南專業庫、屏東專業庫所在地。

這筆後勤採購案可追溯至去年11月底，美國政府在去年11月29日就「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2000萬美元（以1美元兌換新台幣30.35元計算，約新台幣97億餘元）的對台軍售案，進行「知會國會」程序。當時國防部表示，美方此次同意供售的後維關鍵性器材，以及AESA雷達後勤支援，有助於維持空軍F-16型機裝備戰備及鞏固空防。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中