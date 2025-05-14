讓F-16戰機、AESA雷達更夠力 空軍與美簽102億元大約強化後勤支援

空軍F-16V BLK20戰機起飛。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍140架F-16V block20戰機前年完成機體、AESA雷達升級，繼續扮演我國空防要角。根據政府採購網今日發布的決標公告與美國官方資訊，我國駐美軍事代表團已與美國在台協會簽約，執行總金額高達102億餘元、為期4年的「關鍵性器材後勤支援」，讓F-16V BLK20戰機無後顧之憂。

空軍140架F-16V BLK20戰機在2023年底完成機體升級，除了新購AIM-9X空對空飛彈、聯合頭盔瞄準系統（JHMCS）等先進裝備外，最關鍵的更新在於AN/APG-83主動相位陣列雷達（AESA），不僅對空偵蒐距離遠，還具備武器導控、電子作戰與通訊等多重功能，等於讓F-16V BLK20戰機有了更棒、功能更全面的「眼睛」。

空軍F-16V BLK20戰機已完成升級，國軍近期與美國簽約，斥資102億餘元強化後勤維保。（資料照）國防部今日於政府採購網發布決標公告指，駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT），針對總金額102億3328萬元的「關鍵性器材後勤支援」採購案進行簽約，這項後勤案自今年4月執行至2029年底，並以台南仁德與屏東為主要的履約地點，也就是空軍負責物資接收、儲存的台南專業庫、屏東專業庫所在地。

這筆後勤採購案可追溯至去年11月底，美國政府在去年11月29日就「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」、總額3億2000萬美元（以1美元兌換新台幣30.35元計算，約新台幣97億餘元）的對台軍售案，進行「知會國會」程序。當時國防部表示，美方此次同意供售的後維關鍵性器材，以及AESA雷達後勤支援，有助於維持空軍F-16型機裝備戰備及鞏固空防。

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