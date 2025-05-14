3.4億台幣投入雙座機延壽工程案 IDF戰機服役期再加長

今（2025）年投入國軍春節加強戰備操演、實施緊急起飛任務演練的IDF戰機，隸屬空軍第三戰術戰鬥機聯隊。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍的IDF戰機自1992年啟動量產、1994年成立首支中隊以來已服役逾30年，期間雖經翔展計畫完成性能提升，三型主力戰機中最高的平均機齡，仍使其延壽成為維繫戰力的重要一環。為此，政府電子採購網今（14）日公告漢翔得標空軍的雙座型機延壽案，決標金額3.4億台幣，為期五年。

政府電子採購網最新決標公告指出，空軍以「飛機雙座機壽期延長」名義招標的工程案，本（5）月初已由漢翔航空工業得標、決標金額達新台幣3億4千萬元整，並自本月9日起一路執行至2029年底，為期四年八個月；由於漢翔研發的「勇鷹」高教機仍在量產階段，可知此案即為IDF戰機雙座型機的延壽工程案。

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空軍今日公布「飛機雙座機壽期延長」的工程決標案，漢翔本（5）月初已以3.4億台幣得標，全案將至2029年底，為期4年8月。（擷自政府電子採購網）

比對國防部今（2025）年度公開預算，空軍的軍種預算中雖無同名決標案在列，但有一項名為「IDF型雙座機結構延壽廠級能籌」的單年度後勤採購案，共編列新台幣4億281萬1千元，間接證實軍方已對雙座型的經國號機體展開結構延壽工作。

我國首款國造戰機IDF最早在1988年出廠、首飛，並從1992年起量產、1994年正式成立首支作戰中隊，至今已服役31年。而在2000年代三款二代機換裝完畢後，漢翔隨即展開「翔昇」計畫的先期作業，並隨後執行量產機的兩階段「翔展」計畫，於2017年完成全機隊性能提升。

今年3月升空驗證「空射雄三」超音速反艦掛載情形的空軍IDF戰機，機號1490。（陳姓航迷授權提供）

隨著空軍三型二代機近年進入中壽期，各機隊也先後接受構改升級、延壽驗證，繼F-16戰機的鳳展計畫、幻象2000-5型雙座機的延壽驗證後，IDF戰機今年起也進入延壽評估的階段，加上去（2024）年向漢翔採購多年份的IDF戰機引擎零附件，確保這款國造的空中戰力在未來數年仍保持妥善，續執台海中、低空的防衛任務。

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