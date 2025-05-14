軍武百科》同是多管火箭「海馬士」與「雷霆2000」是差在哪？

軍方本週在年度「精準飛彈射擊」演練中，首度在台灣射擊去年剛獲裝的美製M142「海馬士」多管火箭系統。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕國軍本週在年度「精準飛彈射擊」演練中，首度在台灣射擊去年剛獲裝的美製M142「海馬士」多管火箭系統，儘管本次射擊僅為GMLRS縮射彈（短程訓練彈），但也展現了海馬士的威力。相比我國軍火庫中的國造「雷霆2000」系統，「海馬士」在射程及精度上更具優勢，但較舊的雷霆2000卻補足了火力涵蓋面積與數量上不足的缺點。



同是多管火箭「海馬士」與「雷霆2000」是差在哪？（劉宇捷編輯）

車體與防護力

M142海馬士（HIMARS）與雷霆2000（Thunderbolt-2000）在車體設計上皆以機動性為主，但防護能力皆有限。海馬士雖無裝甲保護，但設計即強調快速部署與轉移，具備較高的生存力；相較之下，雷霆2000亦無裝甲設計，底盤較接近一般卡車，在面對高強度戰場環境的抗打擊能力偏弱，較依賴後方部署與快速支援來降低風險。

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射程

海馬士搭載的GMLRS火箭彈時，射程可達70至85公里，若換上ATACMS戰術飛彈則更可打擊300公里外的目標，具備顯著的戰術縱深打擊能力。相比之下，雷霆2000依型號不同，可搭載射程為15公里的Mk15火箭、30公里的Mk30、以及45公里的Mk45，但隨著射程越高，但體越大、搭載的數量也越少，總之屬於短中程壓制火力。

數量與導引能力

海馬士的每個發射箱模組可搭載6枚GMLRS火箭或1枚ATACMS戰術飛彈，兩者都整合了GPS導引系統，在GPS導引下具備5至10公尺圓誤差（CEP）的精準打擊能力；反觀雷霆2000依型號雖可搭載60、27、12枚不等的數量，但都屬於非導引的傳統火箭，因此主打火力密集覆蓋，戰術上仰賴彈幕壓制而非精準命中。

圖為國造「雷霆2000」多管火箭射擊。（資料照）

戰術部署與裝填特性

海馬士藉由精確打擊能力，特別適合城鎮戰、快速斬首、反砲兵與戰略目標攻擊等，其部署、轉移速度也相當迅速，有效降低被敵軍反擊的風險，同時仰賴模組化設計，具備快速裝填的優勢；而雷霆2000雖也能快速部署優勢，但因採用非模組的傳統吊掛裝填，時間需要較長的十數分鐘，在無導引下，實戰中更仰賴大面積的彈著點來壓制敵軍，適合近距離支援任務。

缺點

海馬士雖然在精度與射程上有絕對優勢，但其發射模組數量較少、成本高昂，對資源有限的國軍而言，可能無法大量部署；反之，雷霆2000造價較低、彈量充足，惟缺乏導引能力與裝甲防護，且裝填緩慢，使其在現代化高精度作戰環境中顯得相對吃虧，但憑藉兩者的優劣，兩款多管火箭系統可做到一程度的互補作用。

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