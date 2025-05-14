3D列印自製無人機有成效 拓展至駐歐美軍設實驗室

美國陸軍「衝刺計畫」穩步行進，自101空降師年初與陸軍物資司令部（AMC）開啟部隊自製無人機計畫後，該計畫現正推廣擴大至駐歐美軍。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍「衝刺計畫」穩步行進，自101空降師年初與陸軍物資司令部（AMC）開啟部隊自製無人機計畫後，該計畫現正推廣擴大至駐歐美軍，駐義第173空降旅，近期設立無人機實驗室，由官兵親手打造、組裝與訓練「第一人稱視角」（FPV）無人機，避免冗長採購程序，迅速建立部隊作戰所需裝備。

美軍表示，無人機實驗室由第173空降旅，以及隸屬第414承包支援旅的專業人員合作，利用3D列印技術，製造無人機的機身與相關零組件，並由官兵親手組裝，打造出低成本、外型緊緻，且具作戰效率的FPV無人機。

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不同於動輒數百萬美元的軍規無人機，每架無人機成本約1千美元（約新臺幣30480元），這些可由單兵攜帶部署的無人機，能進行各式困難動作，執行潛入敵方戰壕，及根據操作員指示打擊目標等任務。而參與無人機實驗室的官兵，除親手打造無人機，也學習編寫飛行系統軟體，「從裡到外」打造FPV無人機，藉此快速部署關鍵無人機戰力。

第173空降旅「刺刀創新小組」成員羅伯茲中尉表示，藉由建立無人機實驗室與生產線，有助免除曠日廢時的採購程序，而參與其中的官兵對此充滿興趣，許多人從媒體上看到烏克蘭部隊操作FPV無人機的畫面，也希望深入了解製造與操作無人機的能力。此外，該實驗室也設計為期15天的無人機操作課程，培訓士兵學習FPV飛行的理論與實務。

西點軍校現代戰爭研究所去年3月發布報告指出，中俄已投入大量資源研發小型無人機，美軍應急起直追，為基層單位採購大量消耗性無人機，並加速推動實際測評、編寫教範、操作程序與戰術，進而提升班排級單位的作戰能力。

對此，美101空降師首先採取應對計畫，除讓官兵試驗自行製造無人機，更計畫組建情報、通信和工兵三個營，專職利用無人機攻擊敵人。該師目前每週約能生產10架重量低於9公斤的第一類小型無人機，生產流程採分工合作，由伊利諾州的岩島兵工廠利用3D列印製造機身骨架，再運送至賓州的托比哈納陸軍機廠進行電子設備的整合組裝。

若初步已證明小規模生產技術上可行，預估陸軍將在未來幾個月內做出最終決策。一旦決定擴大生產，技術路線可能從目前的3D列印，轉向產能效率更高的「射出成型」，月產量有潛力一舉提升至一萬架規模。

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