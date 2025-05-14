陸軍「神弓」操演展刺針飛彈精準火力 近三年射擊可靠度達87.2％

圖為參與去（2024）年陸軍神弓操演的「復仇者」飛彈發射車，其中搭載的就是刺針防空飛彈。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍本周在屏東九鵬基地展開年度精準彈藥射擊操演，昨（13）日的「神弓」操演由刺針飛彈接力施測，驗證官兵訓練成效。此外，國防部最新預算解凍報告指出，因應近十年向美採購人攜式刺針飛彈系統，軍方也完成彈藥妥善度驗測，並統計近三年射擊可靠度近9成，能滿足戰演訓所需。

國防部最新書面報告陳述，為滿足作戰實需，陸軍於2014年至2023年間簽署「刺針飛彈儲存可靠度計畫」，委由美方技協實施庫存環境勘察、測台、彈藥等項目檢測，確認庫存安全性無虞；因應新購人攜式飛彈暨彈藥需求，陸軍今（2025）年起至2029年將延續該計畫，考量國際情勢、物價通膨等外部條件，編列新台幣3億2649萬元預算，並依美方報價持續滾動式修正。

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2015年發射刺針飛彈的陸軍阿帕契攻擊直升機。（本報資料照，軍聞社提供）

該報告另揭露，陸軍現有「復仇者」（Avenger）、「雙聯裝」（DMS）、AH-64E「阿帕契」（Apache）攻擊直升機等儎台，主要使用FIM-92C/D/H型刺針飛彈，未來接收人攜式刺針飛彈後，則會新增FIM-92F/K型彈；另據統計，刺針飛彈近三年射擊可靠度達87.2%，有效滿足軍種戰、演訓需求。

我國1990年代起陸續採購的刺針飛彈，是國軍野戰防空體系的一大主力，其適用儎台包含車載復仇者、陸基雙聯裝，以及空射阿帕契直升機三種，未來還有單兵人攜式的刺針飛彈加入，形成刺針大家族；陸軍昨日在屏東九鵬基地周邊實施的神弓操演中，就集結陸軍砲訓部、21砲指部、58砲指部，加上花、澎、金、馬等參演單位，先後實施編制裝備射擊，驗證部隊戰力。

圖為一位美軍陸戰隊第31陸戰遠征隊（31st MEU）的下士，本月6日在日本實施人攜刺針飛彈射擊演練。（美軍DVIDS網站）

而據規劃，國防部2017年以「遊龍專案」名義，統籌陸、海軍需求採購500枚人攜刺針飛彈後，今年起將展開「遊龍二號」專案，接續統籌陸、海軍和憲兵需求加購2121枚飛彈，到了結案的2031年，全軍採購總量將高達2621枚，有效充實野戰防空火力。

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