川普送禮？ 美批准售阿聯6架新款「契努克」運輸直升機

美國將供售阿拉伯聯合大公國6架CH-47F Block II「契努克」運輸直升機，圖為美國陸軍同型機。（取自DVIDS）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕在美國總統川普訪問中東國家之際，美國國防部國防安全合作局（DSCA）12日公告，美國國務院已同意供售阿拉伯聯合大公國6架CH-47F Block II「契努克」運輸直升機及附屬裝備，進行「知會國會」程序，這項總金額13.2億美元（約新台幣400億元）的軍售案，將有助於提升阿聯搜救、人道救援與反恐等任務能量。

根據美國安合局12日公告，美國軍售給阿拉伯聯合大公國的內容，包括6架CH-47F Block II直升機、配備空中加油裝置與油箱、16具T-55-GA-714A發動機、14套全球定位系統／慣性導航系統（EGI）、8套AN/AAR-57通用飛彈預警系統（CMWS）、20組AN/ARC-231A通訊安全無線電，還有20挺M-240機槍，另外還有多項通訊、後勤、訓練等配套。

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美國安合局說，這項總金額13.2億美元的軍售案，有助於提升阿聯搜救、救災、人員救援與反恐行動等能力，因應當前與未來威脅，也符合美國外交與國安利益，也不會影響區域軍事平衡。

CH-47F Block II是「契努克」運輸直升機的新型號，機體結構、動力系統都獲得提升，飛行與操作介面也更加現代化，最大起飛重量提升至5萬4000磅（約24.5噸），可在高溫、高海拔環境下執行載運任務，現已獲美國陸軍採購。



美國總統川普近期開始中東行，首站拜會沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．賓．沙爾曼。（歐新社）在美國政府宣布這項軍售後，川普自13日起訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國，並可能討論有關加薩走廊、伊朗問題等議題，外界也在關注，川普是否在15日前往土耳其，參加烏克蘭與俄羅斯的停戰談判。

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