固體燃料衝壓發動機火箭首飛 無人機平台強化美海軍戰力

一架由遠端操控的BQM-34無人靶機，在加州南部穆古角海上靶場（Point Mugu Sea Range）上空發射測試飛彈。此次測試是為了發展先進飛彈設計，以強化美海軍未來作戰的範圍與精準度。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍成功達成飛彈技術重要里程碑：首次由無人空中平台發射固體燃料整合式衝壓發動機火箭（Solid Fuel Integral Rocket Ramjet, SFIRR）。此測試由海軍武器中心（ NAWCWD）執行，展現長程飛彈系統現代化的重大進展。NAWCWD僅花12個月便整合出集推進與火控系統的飛彈原型，顯現快速開發下一代武器的能力。

軍聞網站《Army Recognition》報導，不同傳統液體燃料衝壓發動機，SFIRR使用固體燃料兼推進與結構，避開處理與儲存液體燃料的複雜與後勤挑戰。固體燃料系統更穩定，易整合於各發射平台。SFIRR結合火箭加速與衝壓發動機續航力，達高速遠程與優異機動性，適合精準打擊快速或遠距目標。

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本次測試由一架BQM-34無人靶機發射SFIRR原型，該靶機配備精密火控系統協調發射。這不只推進突破，更是戰略部署進化。由無人平台發射飛彈，增防區外打擊能力，保護有人資產與人員安全。此方法也增行動彈性，利於部署風險較高或拒止的爭議區域。

NAWCWD總部加州中國湖（China Lake），是美海軍武器系統主要研發中心。作為此案主導者，NAWCWD不到一年即整合推進、航電、火控成飛行原型，展現快速轉化新興研究為實用方案的能力。中心與政府機關、國防工業夥伴及學術界合作，加速創新，確保海軍在日益競爭的全球安全環境中維持技術優勢。

戰術與戰略層面看，SFIRR成功影響深遠。緊湊設計簡化後勤，適用從有人戰機到無人機等多樣平台。增程增速擴大接戰範圍，使指揮官能在敵方威脅範圍外摧毀目標。固體燃料衝壓發動機的高速與續航力，對穿透先進防空系統或追蹤時效性目標特別有利。未來戰場上，這些能力強化海軍戰力投射、深度打擊與跨領域應變的靈活性。

此成功展示不僅是技術成就，更明確顯示美海軍正快速現代化軍備，以維持飛彈戰領先地位。SFIRR測試經驗已用於更先進飛彈原型開發，聚焦提升速度、範圍與靈活性。在潛在對手發展自身先進武器時，確保美海軍續居全球海上作戰能力的前沿。

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