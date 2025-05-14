可演練協同作戰的步訓部新型訓場規劃中 預計8年後完工啟用

圖為國防部2022年春節加強戰備期間，由裝甲586旅、機步333旅官兵在步訓部實施機步排專精訓練「城鎮戰對抗演練」科目。（本報資料照，記者羅沛德攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍去（2024）年起復徵一年期義務役，除訓練內容、分發制度革新，分發守備部隊的新制一年兵，也需依流路安排接受「基地訓練」，強化編制專長和戰備能力；與此同時，陸軍正計畫整建新場地，提升聯合作戰訓練能量。國防部最新書面報告指出，陸軍正籌備步訓部新訓場，規劃8年三階段進行整建，以滿足各部隊進訓所需。

根據國防部送交立法院的預算解凍報告，考量守備部隊步兵營基地訓練流路，陸軍在五年兵力整建計畫中新增「後備訓場整建規劃案」，預計整建高雄鳳山金湯營區的步兵訓練指揮部東山教練訓場，自今（2025）年起至2033年間，區分先期規劃、專案管理技術服務及工程執行三階段，逐步建構高仿真度的全作戰訓練場景。

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圖為2022年參與陸軍試辦步兵營「戰備任務訓練」的104旅步5營官兵。（中華民國陸軍官方Facebook）

陸軍步兵旅的基地訓練計畫是在2021年通過可行性評估，並於隔（2022）年試辦3梯次營級進訓、每梯2周，又稱「步兵營戰備任務訓練」。進訓人員在期間除依各編制武器專長、職務接受相應鑑測驗證，也會就部隊戰時防衛任務實施戰術訓練；不過，由於試辦時尚未復徵一年期義務役，故當時主要是由志願役官兵實施進訓。

現行的陸軍基地訓練時程長達13周，共有「普測」、「戰力射擊與鑑測」以及「作戰計畫鑑測」三階段，其中，因應國軍復徵一年義務役，守備部隊去年起也加入基地訓練流路、以1年1訓為安排原則；另據國防部規劃，今年將由137旅步1營、109旅步1營、101旅步1營，以及249旅步1營，自9月起依序進訓南、北測中心實施基訓。

圖為去（2024）年接受基地訓練的步兵101旅步1營義務役士兵，實施40公厘榴彈槍的實彈射擊訓練。（取自青年日報）

在後備訓場整建方面，陸軍表示，該訓場配合「聯合作戰計畫」和東山地形，將調整面對敵襲方向，打造「平戰合一」的連級攻、防綜合教練場；平時可由步訓部各班隊進行步、戰、砲協同作戰訓練，也可安排機步排、特戰排輪訓，戰時更可運用既有陣地和設施，編成步、砲聯合陣地，加速守備部隊戰力恢復，提升整體戰力。

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