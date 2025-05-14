退輔會研擬修正輔導條例 退將赴中損害國家尊嚴可廢退役輔導優惠

退除役官兵輔導委員會主委嚴德發。（資料照，記者叢昌瑾攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年退將赴港、中多有爭議，引發國安疑慮，先前退將赴港聽中國國歌，有損國家尊嚴，但因未有國安疑慮，相關單位以違反「兩岸關係條例」削停月退俸。對此，退除役官兵輔導委員會近期研議，未來考慮修正輔導條例，納入退役官兵損害國家尊嚴行為，也能減免或停止其輔導安置及應享權益。

退輔會表示，研修內容預定於114年9月報行政院審查。

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根據退輔會近期向立法院提交預算解凍報告指出，近年破獲案例中發現，中國正積極透過黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等5大管道，以退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘與債務脅迫等4大手法，全面對我軍事單位、政府機構進行滲透，企圖取得我國防機敏資訊，以及在臺發展共諜組織，建立內應力量，甚而介入我國民主選舉。

報告表示，現行輔導條例第32條第2項第2款明定，具有陸海空軍軍官士官服役條例或其他法律（例如兩岸人民關係條例）所定「喪失或剝奪」領受退休（職、伍）給與權利之事由，喪失本條例規定之權益，而妨害我國家尊嚴但非屬情節重大者，並未喪失輔導安置及應享權益。

但報告指出，惟國家與軍人之關係應建立在「雙向忠誠」之基礎，倘若退除役官兵違背對國家忠誠義務，而有妨害國家尊嚴之行為，自應減免或停止其輔導安置及應享權益，方能彰顯公平正義。

對此，退輔會表示，正研擬妥適作法，對於行為有妨害國家安全、尊嚴或忠誠義務者，除上述輔導條例第32條第2項第2款已做成之喪失或剝奪權利外，刻研擬修正輔導條例第32條，依法研議「停止領受」全部或部分退休（職、伍）給與權利者，另同步將前揭第32條第2項規定外之情形，於同條第1項增列停止退除役官兵輔導安置及其應享權益之事由，以符合比例原則，有效維護國家尊嚴與安全。

退輔會表示，為有效完成修法，會於期程內先整合所屬機關（構）、單位及人員之意見；擬具修正草案條文對照表及總說明函詢有關機關意見，奉核後賡續辦理預告60天程序（輔導會官網及公共政策網路參與平臺）；預告結束移本會法規審議會議審議；辦理法案及性別影響評估。

退輔會補充，在修法尚未完成前，退輔會製作宣導資料持續深化退役軍人愛國意識，運用現有宣導機制，如榮光雙周刊、官方網站、退伍軍人拜會、座談會及懇談會等時機加強宣導，提醒恪遵現行相關法規，避免違反兩岸人民關系條例及國安法，妨害國家尊嚴之行為，維護國家安全。

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