空軍TPS/FPS-117雷達升級明年結案 首套機動系統本季升級完成

圖為2023年設置在美國猶他州希爾空軍基地（Hill AFB, Utah）的雷達設施，圓頂內的即為FPS-117長程預警雷達。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕為肆應中國解放軍對我海、空域加大襲擾，並有效偵監殲20戰機、無人機等匿蹤目標，空軍5年前啟動現役TPS/FPS-117搜索雷達的性能提升工程，預計明（2026）年執行完畢。國防部最新書面報告揭示，現役4套機動雷達、3套固定雷達正接受相關作業，首套升級完成的機動雷達預計今（2025）上半年完工，強化空軍戰備存活率。

國防部最新預算解凍報告揭示，為滿足未來作戰需求，並解決系統消失性商源問題，空軍委請原廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）進行現役4套TPS-117機動雷達、3套FPS-117固定雷達性能提升工作；其中，首套機動雷達正接受升級作業，預計今年第2季（4至6月）前完工。

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另一方面，空軍曾向洛馬原廠針對機動雷達加速部署需求，要求解決方案，惟製造商提出的構改方案除須耗資超過1千萬美元（約新台幣3.22億元）、研發期程也不符空軍的換裝時程規劃；因此，構改作業改委中科院研製「天線基座頂平系統」等機動雷達輔具，加速系統部署時效，提升戰場存活率。

我國空軍現仍有4套TPS-117機動雷達、3套FPS-117固定雷達服役中；圖中裝備即為後者型號。（洛克希德．馬丁官網）

我國最早是在2002年以「安宇計畫」名義，自美國購入7套FPS-117陣地預警雷達、4套TPS-117機動預警雷達，最大搜索範圍250浬（約463公里）、搜索高度10萬呎（30480公尺），能在中國解放軍戰機飛進我東部外海準備攻擊之際，有效對敵威脅動態實施監控。

國防部今年公開預算指出，空軍於2020年至2026年間編列新台幣14億8775萬7千元，執行「TPS/FPS-117雷達性能提升」案，完成後除解決消失性商源，並可使空軍掌握低雷達截面積值（RCS）目標動態、強化早期預警，有效支援聯合防空作戰、截擊作戰及國土防衛作戰等任務需求。

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