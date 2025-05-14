銳鳶二型無人機驗收發現有中國元件 顧立雄：應採全機非紅、嚴格管控

中科院「銳鳶二型」無人機。（擷自中科院官方Youtube影片）

〔記者黃靖媗／台北報導〕中科院研製的「銳鳶二型」無人機近期被爆出，廠商使用中國製的通訊模組與SD卡。國防部長顧立雄今（14）日表示，銳鳶二型使用中國製元件是在驗收時主動發現，無人機應採全機非紅，未來量產後會嚴加管控。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案，國防部長顧立雄到場報告。民進黨立委沈伯洋與民眾黨立委林憶君皆關注銳鳶二型無人機含有中國製零件議題。

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中科院院長李世強表示，銳鳶二型無人機尚未量產，正在試研製階段；在無人機進口檢驗時，確實有發現其SD卡是中國製品，當時便有依照契約條款，要求原廠從台灣自身供應鏈中找到合適產品進行更換。

李世強說明，他們從國外進口很多東西，合約中都有明訂，但在製作過程中，他們不可能到國外進行製程查核，因此都是在進口最後檢驗階段才會發現，他們會協助廠商更換，並協助廠商在台灣建立非紅供應鏈，確保所有量產的東西都沒有中國製品。

顧立雄說明，國軍現在遵循「國軍採購禁用大陸地區、香港、澳門產品認定及履約驗收作業指導」，杜絕紅色供應鏈滲入我國主要武器與裝備，作為包括開始階段的查廠、產地證明等，與驗收時的破壞性、全面性檢驗等。

顧立雄表示，以無人機為例，無人機基本上是採全機「非紅」，包括產地品牌、內部零組件，都要求不可以使用中國製品，契約也會明訂，量產後會更加嚴格管控。

國防採購室主任趙亞平表示，並非所有東西都禁用中國製品，他們有區分五類，第一類要求原料產品與廠牌不得為中國製品，第二類要求元件也不得為中國製品，無人機便屬於第二類。

顧立雄表示，國防布希望所有相關產品能夠在台灣有完整、完全的製程，就能避免在驗收時主動發現、要求更換，要建立一個自主的供應鏈來生產，才能夠真正的有效阻絕這個中國製的產品 然後來進口。

國防部長顧立雄今（14）日表示，銳鳶二型使用中國製元件是在驗收時主動發現，無人機應採全機非紅，未來量產後會嚴加管控。（記者羅沛德攝）

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