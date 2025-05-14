烏克蘭空防壓力增 伊朗或助俄部署「法塔赫-360」系統

「法塔赫-360」（Fath-360）飛彈發射畫面。伊朗若向俄羅斯提供此系統的發射車，將進一步擴大烏克蘭面臨的飛彈威脅。（圖：伊朗國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗據報準備向俄羅斯運送「法塔赫-360」（Fath-360）彈道飛彈的發射載具，此舉將擴大對烏克蘭的飛彈威脅。儘管「法塔赫-360」初期精準度或有限，但俄羅斯據信已擁有數百枚此型飛彈。

去年9月，曾有報導證實伊朗已向俄羅斯轉移數百枚「法塔赫-360」飛彈，但當時僅有飛彈本身，未包含發射車。儘管初期有說法指俄軍無發射車將無法使用，但多方評估認為俄羅斯有能力自製系統相容的發射車，此舉也讓伊朗得以避免直接交付完整飛彈系統，對西方維持外交彈性。

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《路透》引述西方情報人士及一名區域官員說法報導，伊朗現正準備向俄羅斯運送「法塔赫-360」的發射車，並稱此轉移「已不可避免」。報導未提供運輸時程或為何在飛彈運交至少九個月後才預計運抵發射系統的細節。

目前尚無確切證據顯示俄軍已對烏克蘭使用其庫存的「法塔赫-360」飛彈。這可能意味俄羅斯在整合飛彈與發射平台方面仍面臨挑戰，或伊朗因生產、後勤限制未能及時供應足夠發射車。「法塔赫-360」發射車安裝於6x6輪式卡車上，可能由伊朗塞帕柴油公司（Saipa Diesel）製造，該公司以生產中國東風汽車（Dongfeng）在地化車型聞名。

分析指出，「法塔赫-360」系統操作無需大量訓練。若伊朗不派遣人員，俄軍也能相對迅速部署，為莫斯科提供另一種對烏城市發動攻擊的工具，特別是在美國前總統川普發起為期30天停火談判的背景下。

荷蘭國防學院副教授薩維爾斯伯格（Ralph Savelsberg）質疑：俄國為何購買此類精準度有限、彈頭僅150公斤的低品質飛彈，他認為「唯一能想到的理由，是他們無法生產足夠的自製飛彈。」

同時，俄羅斯自2021至2022年以來已大幅增加巡弋飛彈和彈道飛彈使用。「法塔赫-360」系統的加入，或能增強俄羅斯發動大規模打擊能力，同時保留更精良的「伊斯坎德爾」（Iskander）系統用於高價值目標。

最終，「法塔赫-360」的實戰經驗可能助俄軍提升其性能，類似北韓KN-23彈道飛彈，該系統最初精準度不佳，後經改良提升。

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