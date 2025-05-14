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快速布雷艇後續艇怎變貴了？ 軍方解釋：鋼材9年漲逾五成

2025/05/14 14:59

快速布雷艇原型二號艇。（資料照）快速布雷艇原型二號艇。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍為強化不對稱戰力，正執行18億餘元預算，籌建6艘「快速布雷艇」後續艇，但比起斥資9億餘元預算採購的4艘原型艇，明顯貴了不少。對此，海軍近期透過書面報告解釋，比起2015年建案的原型艇，2023年建案的後續艇，單艦成本貴了7650萬餘元，鋼材在同期間內上漲53％、基本工資也漲了43％，都是全案價格上調因素。

海軍2017年至2021年間投入9億1777萬元，委由龍德造船建造4艘快速布雷艇，這型排水量僅300餘噸、全長40公尺的小艇，可攜帶32枚至64枚國造「萬象」系列水雷，戰時可在近海、要港布雷，阻滯敵船團向我國進逼。隨後，海軍今年至2027年共3年期間，再編列18億0672萬8千元預算，執行6艘後續艇採購案，今年度預算為7億8908萬元。

快速布雷艇破浪前行。（取自海軍司令部臉書）快速布雷艇破浪前行。（取自海軍司令部臉書）雖然採購數量不同，但國民黨立委馬文君、黃仁、民眾黨立委林憶君認為，快速布雷艇後續艇的造價高於原型艇，因此凍結今年度預算1億元，要求國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告，經同意後始得動支。

海軍近期已將預算解凍報告送至立法院，書面報告提到，2015年建案的原型艇，單艦成本為2億2461萬8250元，後續艦則在2023年估價與建案，單艦成本為3億0112萬1334元，後續艦比原型艦的單艦成本高出7650萬3084元。

海軍解釋，在這段期間內，全球的原物料供應鏈與工資受到俄烏戰爭、以巴衝突影響，以鋼材為例，2015年至2024年的漲幅約53％，同期基本工資漲幅也達43％，國際物價通膨幅度則達25.7％。海軍表示，將秉持審慎態度執行風險評估與管控，強化各項專案管理作為，盼如期於2027年籌獲6艘快速布雷艇後續艇。

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