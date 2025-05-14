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俄「殺人利器」剛上場就變廢鐵！烏無人機獵殺「颶風-1M」畫面曝光

2025/05/14 14:56

俄羅斯塔斯社發布的檔案畫面顯示，一輛俄軍「颶風」（Uragan）系列多管火箭發射系統正在進行部署或演練。烏克蘭方面近日宣稱摧毀了該系列的最新改良型「颶風-1M」。（圖取自Telegram）俄羅斯塔斯社發布的檔案畫面顯示，一輛俄軍「颶風」（Uragan）系列多管火箭發射系統正在進行部署或演練。烏克蘭方面近日宣稱摧毀了該系列的最新改良型「颶風-1M」。（圖取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭特種作戰部隊（SSO）近期透過無人機精準打擊，成功摧毀了俄羅斯最新型的9K57-1「颶風-1M」（Uragan-1M）多管火箭發射系統。

報導指，在一次特別偵察行動中，烏克蘭特種部隊官兵發現一套處於警戒狀態的俄軍「山毛櫸-M3」（Buk-M3）防空飛彈系統，以及一部已部署於戰場的先進「颶風-1M」火箭系統。經過快速協調，烏軍隨即發動攻擊型無人機，並成功命中這兩個高價值目標。

據了解，俄羅斯武裝部隊近期才開始部署這款升級版的「颶風-1M」系統。該系統以BAZ-69092型八輪軍用卡車底盤為基礎，被俄國軍事記者吹捧為蘇聯時期「颶風」（Uragan）火箭系統的現代化版本，強調其機動性與自動化程度的提升，能有效加快目標鎖定與發射流程。

「颶風-1M」系統設計旨在提供大範圍火力壓制，同時具備更高的精準度和更短的作戰準備時間，使其戰場反應能力較前代系統有顯著增強。

烏克蘭方面釋出的影像顯示，一部經過偽裝的火箭發射車輛遭到精準攻擊。基於行動安全考量，烏克蘭軍方並未透露此次接戰的確切地點或日期。

烏克蘭軍方釋出的影像顯示，一部疑似俄軍「颶風-1M」多管火箭發射系統的車輛遭無人機精準命中。（圖取自烏克蘭軍方發布影片截圖）烏克蘭軍方釋出的影像顯示，一部疑似俄軍「颶風-1M」多管火箭發射系統的車輛遭無人機精準命中。（圖取自烏克蘭軍方發布影片截圖）

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