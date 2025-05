俄「殺人利器」剛上場就變廢鐵！烏無人機獵殺「颶風-1M」畫面曝光

俄羅斯塔斯社發布的檔案畫面顯示,一輛俄軍「颶風」(Uragan)系列多管火箭發射系統正在進行部署或演練。烏克蘭方面近日宣稱摧毀了該系列的最新改良型「颶風-1M」。(圖取自Telegram)

羅添斌/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導,烏克蘭特種作戰部隊(SSO)近期透過無人機精準打擊,成功摧毀了俄羅斯最新型的9K57-1「颶風-1M」(Uragan-1M)多管火箭發射系統。

報導指,在一次特別偵察行動中,烏克蘭特種部隊官兵發現一套處於警戒狀態的俄軍「山毛櫸-M3」(Buk-M3)防空飛彈系統,以及一部已部署於戰場的先進「颶風-1M」火箭系統。經過快速協調,烏軍隨即發動攻擊型無人機,並成功命中這兩個高價值目標。

#Ukraine’s SOF destroyed advanced russian Buk-M3 missile system and Uragan-1 Uragan-1 multicaliber 220/300mm MLRS using loitering munitions. Special operators spotted both advanced pieces of russian military hardware during a special reconnaissance mission. pic.twitter.com/Qnv7IyBZQg