噴煙裝置國產免擔心！ 15架「勇鷹」2027年前會構改成特技機型

面臨「勇鷹」高教機進度落後的壓力，空軍報告回應，外購料件已獲得，正在趕製中，而噴煙裝置皆為自研自製，15架特技需求機不受影響。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕長年擔任「雷虎」特技小組的AT-3型機即將除役，後續將由「勇鷹」高教機構改噴煙裝置接替任務，然而現階段「勇鷹」卻因外購件延遲交付，面臨進度落後的壓力；對此，空軍回應外購料件已獲得、機體正在趕製中，而噴煙裝置皆為自研自製、不受影響，空軍現已規劃構改15架機搭配噴煙裝置，構改機隊預計可在2027年前全數獲得。

作為國機國造代表的勇鷹高教機，空軍將於2026年前採購66架，用以取代AT-3及F-5E/F，然而截至去年底，共計8架機因外購件交貨延遲，未能於當年度完成交機；此外，當中部分機隊也將搭配噴煙裝置接替AT-3特技任務，這些機體修改可在生產線上直接進行，但仍須針對機體、結構與航電系統等，進行測試、驗證。不過，受產能影響，構改進度堪憂，遭立委點名並凍結相關預算。

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對此，空軍向立法院提出的最新解凍報告回應，「勇鷹」新式高教機依規劃自110年至115年（2021至2026年）完成解缴66架機，其中「噴煙装置構型機」規劃自114年至116年（2025至2027年）獲得15架機，雖然全案目前受外購系統件遲交致交機進度落後，然合約商漢翔公司已積極並持續爭取籌獲主要系統件，預估可在116年（2027年）前達成獲得目標。

圖為「勇鷹」A2原型機於機腹搭載長型噴煙罐進行飛行測試。（IDF經國號粉專提供）

據觀察，目前漢翔公司的最新造機進度，應當落在1145號機左右，目前漢翔正在加緊腳步中。另一份相關報告指出，截至去（113）年底，漢翔已累計交機37架，計8架機因外購件交貨延遲，未能於當年度完成交機，現已要求中科院督飭漢翔公司加速趕工，目前所需料件均已獲得。至114年2月份已完成交機5架，空軍持續要求中科院督管漢翔公司飛機產製作業。

此外，空軍指出，有關噴煙裝置所需主要零附件，均為中科院及漢翔公司自研自製，亦無受外購件遲交而影響交裝之顧慮；另空軍將持續掌握影響新式高教機解繳之外購系統件獲補情況，並採不定期召開會議方式積極管制，確保全案獲得無虞。

依國防部今年度公開預算顯示，空軍未來三年將編列新台幣3億4132萬元預算，以「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」名義，為空軍的勇鷹高教機加裝噴煙裝置，故針對新式高教機實施構改、增購噴煙油箱裝置，除有助訓員加速適應快速機特性，亦可同時滿足任務需求。

空軍現已規劃構改15架機搭配噴煙裝置，以取代AT-3「雷虎」特機機隊的任務。圖為「勇鷹」空中噴煙測試。（青年日報提供）

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