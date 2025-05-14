美日韓共築飛彈盾 SM-3計畫獲美軍大幅增資

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「保羅伊格納修斯號」（USS Paul Ignatius, DDG 117）於「海上展示/強大之盾」（At-Sea Demo/Formidable Shield）演習期間，成功發射一枚標準三型（SM-3）攔截飛彈，以接戰一枚彈道飛彈目標。（圖：美國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部近日拍板，大幅追加對國防承包商雷神公司（Raytheon）標準三型（SM-3）飛彈計畫的投資，追加額度超過21億美元（約新台幣638.7億元），旨在強化關鍵的海基飛彈防禦能力。

軍聞網站《Army Recognition》報導，這筆追加款使SM-3計畫合約總值攀升至逾33億美元（約新台幣1003.8億元）。SM-3是先進海基攔截系統，用於彈道飛彈防禦，並透過對外軍售（FMS）支援美軍及盟國。雷神將負責SM-3各型號管理、物料與工程服務，確保其戰備與現代化，嘉惠美、日、韓等國，反映印太防衛合作趨勢。

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標準三型飛彈為美軍分層飛彈防禦基石，隸屬神盾彈道飛彈防禦系統（Aegis BMD）。主要設計於外氣層攔截中短程彈道飛彈。部署於神盾艦，由SPY-1或SPY-6雷達導引。陸基神盾（Aegis Ashore）則擴展其部署至羅馬尼亞及波蘭。

SM-3採「碰撞擊殺（hit-to-kill）」技術，直接撞毀目標。歷經升級，與日本三菱重工合作的SM-3 Block IIA射程逾2500公里，速度破10馬赫（逾12000公里/小時），可攔部分洲際彈道飛彈（ICBMs）。

關島防禦為SM-3部署重點。雖因環保考量，2024年島上陣地減至16處，該區仍為戰略樞紐。擴大合約也意味持續整合盟邦飛彈防禦，特別是日韓，以嚇阻區域對手。此舉不僅是財務投入，更顯美軍提升飛彈防禦整備決心，強化反制威脅的盾牌。

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