「閃兵集團」越滾越大...超齡藝人還要當兵嗎？ 相關Q&A一次看

近日被爆料出許多藝人用盡以上各種方式躲避兵役，引發軒然大波，並被暱稱「閃兵集團」；本報相關Q&A帶你了解更多背景資訊。（資料照，記者劉宇捷攝）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕服兵役是台灣成年男子的法定義務，但遭遇重大傷病或在學延畢等因素者，可申請延役或免疫。許多藝人近日被爆料用盡各種方式躲避兵役，引發軒然大波，並被暱稱「閃兵集團」。關於這些逃兵的藝人究竟在考量什麼？會不會被抓回去當兵呢？本報以Q&A方式，帶你了解更多背景資訊。

為何藝人們要逃避兵役？

一般來說，藝人的職涯高峰期通常集中在20多歲，而台灣男子通常也在這個年齡段服役。由於藝人擔心在服役期間無法公開活動，會中斷人氣與收入，影響演藝事業的延續性；因此，許多藝人擔心服役後「觀眾會遺忘自己」，導致演藝事業一蹶不振。

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況且，演藝圈本來就競爭激烈，稍有空窗就可能被取代，尤其是偶像、男團成員，如果團體其他人持續活動，未服役者會擔心退伍後，無法回歸主流集團，這也是演藝圈高替換、高競爭的一個環境現象。因此，過去演藝圈曾存在「逃兵」不是太大問題的風氣，經紀公司甚至會幫忙規劃「如何避役」，直到社會與媒體高度關注後，這樣的行為才開始受到嚴厲批評。

根據媒體報導，圈內人士就指出，很多大咖的歌手跟偶像，都是先利用「延畢」來逃兵，早就已經是業內公開的秘密。另外，有時候藝人事業正值巔峰，到了緩徵期限不肯進去，才會鋌而走險，走上造假病歷這條路。

另外更現實的是，服兵役期間的薪資遠低於藝人本業收入，對高收入藝人而言，服役意味著一年以上的經濟中斷，對生活水準與財務安排會造成重大影響，能躲就躲。

藝人王大陸日前被爆逃避兵役，引發外界對演藝圈集體「閃兵」的關切。（資料照）

怎樣的條件可以延役？

依照我國《兵役法》的相關規定，有幾種狀況可申請延役。許多藝人會使用最常見的「在學延役」方式，也就是俗稱的「無限延畢」。

依《兵役法》規定，只要就讀經教育部承認的國內外高中、大學、碩士或博士班，皆可提出在學證明申請延役，該期限通常為就學期間至當年12月31日止，而博士班役男最長可延至滿33歲。若因休學、退學或未再註冊，延役資格將自動失效，需依法入伍。

另外，「家庭因素」也是一個合法原因。若役男為家中唯一扶養人，或需照顧父母、祖父母等直系親屬的重大疾病、身心障礙等，可申請延役，但這部分必須提供醫療證明、社會局或村里辦公室的實地訪視報告等文件，再經地方政府役政單位審核後，方能核准。

若役男若持有中華民國國籍但「長期旅居海外」，可申請「緩徵」，實務上效果等同延役。申請條件為：一年當中在國外居留時間超過183天，且不在台停留過久。此類緩徵屬「年年申請」，效期一年。

男星陳零九涉妨害兵役、偽造文書，今（14）

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怎樣的條件可以免役？

《兵役法》當中條列了數個合法終身免役的條件，其中又以「身體健康或體位因素」為藝人或是一般民眾最常使用的方式，這個因素多半完全不需服常備兵、替代役或補充兵。

役男在體檢中，若被判定為丙等體位（屬不適合服常備兵，可能需服替代役或補充兵），或丁等體位（完全不適服任何兵役），即可申請免役。常見條件包括嚴重氣喘、心臟病、癲癇、癌症、視力嚴重缺損，或例如如重鬱症、思覺失調症等重度精神疾病；此外，若體重過胖或過瘦達特定標準，也可被列入免役，以BMI來看，高於35或低於15者可能免疫。

此外另一個較為極端的做法是「放棄國籍」，若役男已依《國籍法》辦理正式放棄中華民國國籍，將不再具兵役義務，自動視為免役。但若仍持有雙重國籍，且未放棄中華民國國籍者，仍為依法徵集對象。

役男過了除役年紀才被發現，還要當兵嗎？

目前的除役年齡，針對義務役男為（含）36歲，補充兵役則為40歲。換言之，只要年滿36歲未服兵役者，即便從未被徵集過，原則上也不需再履行兵役義務。但若發現役男刻意偽造資料、隱匿行蹤、或長期旅居國外逃避徵兵義務，則可能涉及《兵役法》第65條所規範的逃兵行為，依法得追究刑責或處以罰鍰。

也就是說，超過除役年齡的役男原則上不再需服兵役，但若事後被查出屬於逃兵行為，仍得面臨法律責任追究。

一般來說，超過除役年齡的役男原則上不再需服兵役，但若事後被查出屬於逃兵行為，仍可能得面臨法律責任。圖為一年義務役男實施入伍期末鑑測。（資料照）

徵召前造假醫療證明逃兵 會受到什麼樣的懲罰？

若閃兵藝人以偽造假醫療證明逃避兵役來看，除違反了《妨害兵役治罪條例》第4條處五年以下有期徒刑外，偽造的醫療證明文件涉及變造診斷書、X光報告、病例摘要等，又構成《刑法》第210條所定的偽造文書罪，可處五年以下有期徒刑、拘役或科罰金。若該文件提交至戶政、役政等政府機關使用，則可能進一步觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」，情節加重。

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