衝壓引擎加持！義大利颱風戰機換裝「流星」飛彈 提升超視距戰力

義大利空軍一架TF-2000颱風雙座戰機，發射一枚MBDA「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈。（圖取自義大利空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利空軍已部署配備MBDA「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈（BVRAAM）的F-2000「颱風」（Typhoon）戰機至羅馬尼亞，執行北約強化空中警戒（NATO Enhanced Air Policing, EAP）任務。這是義大利首次公開颱風戰機整合此款被視為「歐洲最強」超視距飛彈的照片。

軍聞網站《The Aviationist》報導，此部署顯示義大利颱風戰機已完成流星飛彈的作戰測試與評估（OT&E）。這批戰機目前部署於羅馬尼亞米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogălniceanu Air Base），與羅馬尼亞F-16協同確保領空安全。期間曾緊急升空，支援應對潛在空中威脅。

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流星飛彈由MBDA領導歐洲多國研發，用於滿足英、德、義、法、西、瑞典等國需求。它被廣泛認為是目前最致命的BVRAAM之一。其關鍵優勢在於採用獨特的衝壓引擎（ramjet）推進系統，相較傳統火箭引擎（如AIM-120 AMRAAM），衝壓引擎可調節推力，使飛彈在遠距離巡航時能節省燃料，而在接近目標時全速衝刺，提供比傳統飛彈更大的「不可逃脫區」（No-Escape Zone）。這讓目標更難透過機動閃避。

此外，流星飛彈具備數據鏈路，可接收發射戰機在中途更新的目標資訊，大幅提高命中率。飛彈配備撞擊與近發引信及破片彈頭，最大化殺傷效力。

義大利空軍一架F-2000A颱風戰機，其機腹半埋式掛點掛載一枚MBDA「流星」（Meteor）超視距空對空飛彈。這款飛彈被視為歐洲最先進的空對空武器之一。（圖取自義大利空軍）

目前，流星飛彈已整合於歐洲多款主流戰機，包括颱風、法國飆風（Rafale）、瑞典獅鷲（Gripen）。它也正被整合至最新的F-35戰機，以及南韓研發中的KF-21戰機，後者計畫配備流星與IRIS-T飛彈。

義大利颱風戰機的標準空中警戒掛載，除兩具外掛油箱及瞄準莢艙外，包含兩枚短程IRIS-T飛彈，以及兩枚掛載於機腹半埋式掛點的流星飛彈。此前義大利颱風主要使用AIM-120C-5作為中程彈藥。

儘管義大利在流星飛彈整合與部署上似乎較其他夥伴國稍慢，但近期演習已納入流星飛彈運用科目。分析認為，隨著此次部署與公開照片，流星飛彈應很快全面裝備義大利颱風機隊，顯著提升其空對空作戰能力。

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