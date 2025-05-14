4100億強化韌性特別預算 國防部佔1164億、用於資通與庫儲保養

立法院外交及國防委員會14日處理國防部主管預算凍結案，國防部長顧立雄列席報告並備詢。 （記者羅沛德攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕行政院將規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案送到立院，其中由國防部與海巡署負責的「國土安全韌性」部分共1500億元。國防部長顧立雄今天在立院表示，國防部額度為1164億元，主要在加強通信指管，以及庫儲、訓場的改善。

立法院外交及國防委員會今（14）日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

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針對國防部負責「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中的特別預算，顧立雄答覆民進黨立委陳俊宇質詢時說，主要負責的規模共1164億元，分為兩大部分，一是強化指管韌性和資安防護的擴充、軍民資通作業環境韌性與設備效能提升，以及軍民共同圖像系統監偵能力和作戰區基礎設備提升等；另一塊則是就具有防護及使用中的庫儲、保養設施進行強化、增加軍民物資和零附件囤儲、訓場等設施的提升，以上都是國防部要在兩年多內完成的項目。

顧立雄補充，過去由於受限年度作業維持費的額度，因此前述設施項目都只能往後遞延，但因為有這個特別預算，國防部才能將急需的項目提出整建、升級。

陳俊宇也問，為了滿足國防開支達GDP3%的目標，國防部是否已完成軍購特別預算規劃，預算範圍為何？顧立雄回答，首要目標還是建立不對稱戰力、強化防衛韌性、改善後備戰力、因應威色地帶威脅，來源包括軍購、商購與國內委製，由於上述是「長年度」特別預算規模的規劃，都扣緊未來所需的關鍵戰力，因此還要與包括友盟國家在內洽談，目前並沒有定案。

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