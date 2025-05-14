美第六代戰機F-47數據曝光！ 作戰半徑逾1000浬、極速逾2馬赫

美軍第六代戰機F-47最新性能數據曝光。（取自美國空軍參謀長阿爾文上將官方X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍第六代戰機F-47發展備受矚目，美國空軍參謀長阿爾文（David Allvin）上將14日在官方X發布一張圖卡，揭露F-47戰機的性能數據。從圖卡之中可見，F-47戰機擁有更好的匿蹤能力，極速超過2馬赫，且作戰半徑可達1000浬（約1852公里），比起未掛載副油箱的F-22戰機更加出色。

F-47是「次世代制空權」（NGAD）空戰體系的核心，整個體系另外包含「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）、先進感測器、武器和其他技術，可與衛星及其他飛機融合成同一作戰網路。美國空軍希望，無人機採用自主軟體操控，能與有人機搭配，執行偵察、打擊、電戰和誘餌等任務。



阿爾文14日於官方X發文，介紹F-47戰機與F-22、F-15等「前輩們」的性能比較並表示，美國空軍將成為全球兼具速度、敏捷與殺傷力的最佳典範，除了整合能力與威脅，還要將成本曲線維持在正確範圍內。從阿爾文發布的圖卡可見，屬於空優戰機的F-47極速可超過2馬赫，且作戰半徑可達1000浬，這個數據比起F-22戰機的590浬（約1092公里）來得出色。

另外，F-47戰機還特別標註具備Stealth++能力，F-22、F-35戰機則分別只有Stealth+、Stealth評級。外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）分析這項攸關戰機匿蹤能力的指標表示，「次世代制空權」的有人戰機一直被視為匿蹤戰機，雖然過去發布的圖像顯示，F-47的側面可能具備「鴨翼」，但未來問世的構型可能不一樣，甚至沒有「鴨翼」構造。

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