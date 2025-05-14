F-47匿蹤戰機、B-21轟炸機誰拍板？美空軍迎新掌門梅恩克背景超硬

梅恩克將接任美國空軍部長，成為這個主導空軍及太空軍行政、預算與採購大權的文職首長。（圖：美國國記）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院13日以74票贊成、25票反對的結果，批准了梅恩克（Troy Meink）出任下一任空軍部長人事案，成為這個主導空軍及太空軍行政、預算與採購大權的文職首長。梅恩克先前擔任國家偵察局（NRO）副局長，在採購與太空事務方面擁有深厚背景，此次任命有多名民主黨議員倒戈支持總統川普的提名。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，梅恩克將負責領導空軍及太空軍。他專精於太空領域的採購與技術發展，並曾任NRO訊號情報系統採購主任，其空軍生涯始於1988年，擔任KC-135同溫層加油機（KC-135 Stratotanker）的導航員，後歷任空軍主管太空事務的副次長（deputy undersecretary），以及在新墨西哥州的美國空軍研究實驗室（AFRL）擔任計畫經理、資深研究工程師及首席技術顧問等職。

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梅恩克接掌空軍部正值重大轉型，主要機種均在現代化。包括監督波音（Boeing）研發第六代戰機F-47，須在預算內交付先進戰機。空軍也開發多款「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）半自主無人僚機，將與F-47、F-35A聯合攻擊戰鬥機及其他潛在機種協同作戰。

此外，空軍轟炸機部隊正進行重大改革，引進諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）的B-21突襲者（B-21 Raider）匿蹤轟炸機，以取代即將退役的B-1和B-2轟炸機。美國空軍最終計畫擁有由B-21及大幅升級的B-52J同溫層堡壘（B-52J Stratofortress）組成的雙轟炸機編隊。空軍也對其LGM-35A哨兵（LGM-35A Sentinel）洲際彈道飛彈計畫感到擔憂，該計畫旨在取代老舊的義勇兵三型（Minuteman III）核飛彈，但高於預期的建造成本迫使空軍重新評估其策略。

然而，梅恩克與SpaceX創辦人、川普顧問馬斯克的關係引發爭議。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）及達克沃絲（Tammy Duckworth）二月間對「潛在利益交換」表關切，報導指梅恩克在NRO任內曾偏袒SpaceX。他們信中指控「嚴重不當行為和偏袒」，憂其能否公平對待承包商。

據《Politico》報導，梅恩克書面答覆稱，馬斯克在他與川普面談時在場，但另有多人在且馬斯克未提問。部分倫理專家認此不尋常。梅恩克否認與馬斯克或SpaceX有逾越職責關係，未求馬斯克支持，馬斯克也未求於他。

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