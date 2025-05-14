眼鏡蛇直升機發射響尾蛇飛彈 九鵬大沙漠夜間操演震撼畫面曝

國軍九鵬大沙漠操演，AH-1W眼鏡蛇直升機夜間火力震撼全場 。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今（14）日在屏東九鵬基地「神鷹」與「神弓」操演，火力全開，展現精準打擊與夜間作戰能力，刺針飛彈命中目標，構築嚴密防空火網。晚間罕見公開的「直升機夜射」更成焦點，AH-1W眼鏡蛇直升機發射響尾蛇飛彈，火光劃破夜空，精準殲滅目標，吸引軍事迷爭睹。

國軍九鵬大沙漠操演，14日下午仍有刺針飛彈操演。（記者蔡宗憲攝）

這次操演模擬敵軍突擊登陸情境，眼鏡蛇直升機夜間發射響尾蛇飛彈，驗證航特部精準打擊與跨區增援能力。車載復仇者與雙聯裝刺針飛彈也展現短程防空實力，火力整合滴水不漏。

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AH-1W眼鏡蛇直升機夜間火力震撼全場 。（記者蔡宗憲攝）

連續三天的「雷霆」、「神鷹」、「神弓」操演，12日以7枚海馬斯火箭彈驗證遠程火力，13日劍二及刺針飛彈全數命中，展現國軍多層次戰力。

陸軍航特部說，操演強化實戰化訓練，確保火力與戰備萬全。

軍事迷讚嘆，「夜間火力精準，國軍令人驕傲！」這次操演成果不僅提升部隊信心，更向國人彰顯守護家園的堅定意志。

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