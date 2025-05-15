我國採購AGM-154C彈藥進度延遲 空軍曝2度致函美方催促交貨

我國以「F-16型機遠距精準武器籌購案」向美採購56枚AGM-154C遠距遙攻彈藥（JSOW），但進度多次延宕，我方已數度催促美方如期交貨。（圖：DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國以「F-16型機遠距精準武器籌購案」向美採購56枚AGM-154C遠距遙攻彈藥（JSOW），但進度多次延宕，甚至還傳出即便交貨也可能採第三地置放丶「先不運到台灣」的說法，而根據國防部最新送交立院的報告指出，我國採購的AGM-154C為最新構型，還曾分別在112年8月及113月9月致函美國國防安全合作局（DSCA），及運用各項高層會談時機，要求美方確實要依管制節點，以滿足F-16型機的要求。

空軍則表示，已經與原廠雷神公司簽署AGM-154C的產製合約，並已啟動飛彈系統整合與產線整備等工作，我空軍也要求美軍督管雷神公司的產製進度，並且要在後續的專案管理會議上提報進度。

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我國採購的遠距遙攻彈藥為最新AGM-154C型，具有防區外遠距打擊能力。長4.1公尺、重約483公斤，射程視射擊高度而定，為22公里至129公里；其搭載一枚500磅級「BROACH」增強型彈頭，能有效摧毀敵工業、後勤設施，甚至是加固的目標。

2024年3月於美國加州的陸戰隊米拉馬航空站（MCAS Miramar），美軍準備掛載至F-35C戰機進行測試的AGM-154C-1「聯合防區外武器」。（美軍DVIDS網站）

對於先前傳出AGM-154C即便交貨也可能採第三地置放丶「先不運到台灣」的說法，軍方人士今天說，與當年的做法在時空環境已有不同，台海防衛作戰需求也有所不同，加上美方已將射程可達300公里的陸軍戰術飛彈送交台灣，因此，AGM-154C型遠距遙攻彈藥將會依期程，直接交運到台灣。

2000年美國售台200枚AIM-120中程空對空飛彈時，當年因種種考量，美軍不同意將這批飛彈直接儲存在台灣，而是先放在關島基地，直到約2019年美方認為軍力已達區域平衡後，才把AIM-120運來台灣。

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