美海軍空射標六飛彈罕現蹤日本 以後請叫它「神槍手」飛彈

本月在美軍陸戰隊岩國航空站的友誼日開放活動中，隸屬第102打擊戰鬥機中隊的F/A-18F戰機，罕見擺出了兩枚AIM-174B空射標六飛彈，也可稱作「神槍手」飛彈。（美軍DVIDS網站）

莊文仁／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍去（2024）年中睽違二十年曝光專用的空對空飛彈AIM-174B，驚豔各界軍事社群；這款新彈藥本（5）月在駐日美軍陸戰隊岩國航空站（MCAS Iwakuni）的公開活動中罕見亮相，再度引起與會官兵、民眾側目。外媒報導，這款源自標六飛彈的新一代空射武器，近期終於有了新稱號：「神槍手」（Gunslinger）。

軍聞媒體「Naval News」報導，去年首度現蹤環太軍演（RIMPAC 2024）的AIM-174B空射標準六型飛彈，近期已被編入美國海軍最新出版的《海軍航空兵力手冊》（Naval Aviation Playbook 2025）中，不過，這款武器在當中的名稱並非空射標六，而是帶著「神槍手」全新名號現身，報導指出，這是該武器曝光近一年來首次獲得正式命名。

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美國海軍今年最新出版的《海軍航空兵力手冊》中，對於AIM-174B飛彈所做的介紹，並首度稱其為「神射手」飛彈。（截自《Naval Aviation Playbook 2025》）

該手冊官方說明指出，「神槍手」是標準六型飛彈（SM-6）的空射版本，可由F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機搭載並進行接戰，不只是美國海軍首款專用的長程空射武器，更是繼2004年除役的AIM-54「鳳凰」（Phoenix）飛彈後，睽違二十年再獲先進的空對空打擊火力。

報導指出，「神槍手」現部署於美海軍第2艦載機（CVW-2）及第5艦載機聯隊（CVW-5），而前者的超級大黃蜂戰機，就在去年環太平洋軍演期間首度被捕捉到掛載該武器；最近一次則在日本海上自衛隊（JMSDF）和美軍陸戰隊岩國航空站基地的友誼日（Friendship Day）亮相，從官方照片可見，這款飛彈和第102打擊戰鬥機中隊（VFA-102）的同型機一起展示。

雖然「神槍手」飛彈已列裝美國海軍，但這款武器後續還將接受作戰測評、實彈射擊測評，確保制空戰力有效發揮。（美軍DVIDS網站）

根據美國國防部作戰測試和評估中心（DOT&E）今年初測試進度報告，「神槍手」飛彈目前已完成開發測評（DT&E），後續將接受作戰測評（OT&E）、實彈射擊測評（LFT&E）兩階段驗證，確保新型飛彈有效發揮制空戰力。

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