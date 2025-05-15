德國水下無人載具 也要蜂群戰術

德國新創公司Helsing的「SG-1 Fathom」AI水下無人載具，可同時部署數百具，針對目標區域進行3個月的大規模監控。（圖片取自Helsing公司）

莊文仁／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機追求蜂群戰術，以數量優勢發動不間斷攻擊，技術難點在於系統性協調無人機群的陣行指揮。現在就連水下無人載具也要求具備蜂群戰術，德國新創公司近期推出無人潛艦，能執行蜂群，建構水下監偵網，讓敵方潛艦無所遁形。

軍聞網站「Defense News」報導，德國新創公司Helsing，13日推出「SG-1 Fathom」AI水下無人載具，透過其優異自主感測與「蜂群」部署能力，未來有望組成無人艦隊，協助用戶提升情監偵能量，應對敵方水下威脅。

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報導指出，「SG-1 Fathom」水下無人載具所搭載的AI系統「Lura」，透過內建的大量聲學模型數據資料，能基於不同的信號特徵，準確地偵測且識別包含艦艇和潛艦在內等各種水下威脅，進而賦予「SG-1 Fathom」強大的感測能力。

「SG-1 Fathom」長195公分、直徑28公分、重量60公斤，航速可達2節（約時速3.7公里），原為追蹤鯨魚等環境監測目的而開發，經改良具備軍事應用潛力；除配備先進雷達、聲納與光電探測技術外，還能執行「蜂群」戰術，同時部署數百具「SG-1 Fathom」，針對目標區域的水下環境，進行長達3個月的大規模監控，提供操作者即時水下情資。

報導指出，Helsing正與英國皇家海軍密切合作，接下來將對「SG-1 Fathom」展開一系列測試，驗證各項性能，預計今年內正式投入部署，藉此增進英軍水下情監偵任務效能，成為維護水下關鍵基礎設施安全的可靠裝備。

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