【影】日本DSEI防展本月登場 官方影片曝新型「戰鬥支援無人艦」

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本「國際國防安全裝備展」（DSEI Japan 2025）將於本（5）月下旬登場，而代表防衛省的防衛裝備廳（ATLA）也將與會，展出多項研發中的先進裝備。其中，除了12式反艦飛彈、極音速飛彈等模型外，引人矚目的雷射武器、電磁砲也會在現場亮相，加上全新的戰鬥支援無人艦，展現日本在新世代軍事科技上的研製成果。

日本防衛省上（4）月中便公告旗下防衛裝備廳將參與本月的DSEI國際防務展，於21日至23日間舉辦、為期三天；在實體展示方面，防衛裝備廳將擺出各大領域研發中的新型軍備，像是車載型雷射導能武器、12式反艦飛彈增程型，還有月前上艦測試並接受海自長官視察的新型電磁砲，以及目前較少人討論的「多用途戰鬥支援無人艦」等。

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日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）研製多用途戰鬥支援無人艦，具備新型的多用途貨櫃模組概念，兼具運輸、飛彈和無人機的支援打擊能力。（截自日本防衛裝備廳Youtube影片）

值得一提的是，防衛裝備廳在昨（14）日公布的參展介紹影片中，首度公開了其戰鬥支援無人艦的概念設計。根據影片畫面及敘述，該艦除搭載自主系統，具備海上、海下的偵蒐感知能力，其艦體尾部融入的多用途貨櫃模組，除可用作運輸，也可搭載飛彈發射器、無人機等，發揮海上支援打擊；更具備多艦構聯、情資交換能力，使其戰術彈性再向上提升。

日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）本月21日至23日，將參與年度DSEI防展並展示多款新型戰略軍備，而在昨日發布的官方影片中，則首次呈現了新型的多用途戰鬥支援無人艦設計，是兼具運輸、攻擊和聯合作戰的新世代儎台。（截自日本防衛裝備廳Youtube影片）這款無人艦具備水下偵蒐能力，可支援現有艦隊強化反潛作戰效能。（截自日本防衛裝備廳Youtube影片）多艦構聯、情資交換的能力，更擴大這款無人艦的戰術彈性。（截自日本防衛裝備廳Youtube影片）

日本海、空、陸上自衛隊也會同步展出多款新型軍備，向大眾秀出軍事科技的「肌肉」；另一方面，日、義、英三方合作研發的GCAP「全球空戰系統」戰鬥機，也有望在本次展會中再次現身。

「國際國防安全裝備展」原為英國本地舉辦的國際防務展，後拓展至海外並與日本合作舉辦，本次展會即為該展覽的亞洲版本，是印太地區的指標性軍備展會之一。

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