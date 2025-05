胡塞不是塑膠做的 美稱：數架F-16與一架F-35遭胡塞防空系統襲擊

據美媒稱,數架F-16與一架F-35曾遭胡塞防空系統襲擊,目前不清楚是否有飛行員傷亡,但至少美軍戰機不得不採取防衛機動,因為威脅離得太近了。圖為中東行動中的F-35C戰機。(圖片取自美國中央司令部的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美軍近期對胡塞武裝的高強度打擊已略見成效,打擊行動也稍有趨緩。不過,在外界看似輾壓的攻擊行動中,美軍作戰仍倍感胡塞空防的威脅,綜合美媒及政府官員透露,數架F-16與1架F-35曾遭胡塞防空系統襲擊,目前不清楚事件是否造成飛行員傷亡,但至少美軍戰機不得不採取防衛機動,因為威脅離得太近了。

外媒《紐約時報》日前報導,在「粗暴騎士行動」(Operation Rough Rider)的最初30天內,胡塞武裝擊落了7架美軍MQ-9無人機,每架都造價約3000萬美元,這些損失也削弱了中央司令部追踪和打擊該武裝組織的能力。同時,多名美國官員透露,數架美軍的F-16戰機和一架F-35戰鬥機,疑似遭到胡塞防空飛彈的攻擊,這可能會造成美國的傷亡。

軍聞網站《THE WARZONE》引述另一位相對保守且不願具名的美國官員表示,目前無法證實F-16戰機是否曾被鎖定或遭到了砲火攻擊,但這不代表這種情況沒有發生過。另外他補充,他們(指胡塞)靠得太近了,使得另外的F-35不得不採取機動規避。

美國中央司令部稱,已襲擊了800多個目標,造成數百名胡塞武裝分子和領導人死亡,並使其彈道飛彈發射次數下降了69%、自殺攻擊無人機的攻擊減少了55%。圖為準備起飛的F/A-18E戰機。(圖片取自美國中央司令部的X帳號)

事件的確切時間尚未公布,也不清楚涉事的F-35是空軍的F-35A型,還是由海軍或陸戰隊操作的F-35C、F-35B版本,也不清楚胡塞組織使用了何種防空武器,但外界推測這很可能是來自伊朗的支援。目前美國空軍的F-35A已於三月從希爾空軍基地部署至中東,而中東行動的美國海軍卡爾文森航空母艦號則是配備F-35C戰機。

美國中央司令部(USCENTCOM)上(4)月底才在其社群宣布,已襲擊了800多個目標,這些攻擊造成數百名胡塞武裝分子和許多胡塞領導人死亡,其中包括胡塞飛彈和無人機高級官員。儘管胡塞武裝依然繼續襲擊盟國的船隻,但美軍的行動已經削弱了他們襲擊的速度和效力,其彈道飛彈發射次數下降了69%、自殺攻擊無人機的攻擊減少了55%。

