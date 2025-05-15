連續第4天蠢動！ 國軍秀海馬斯嚇阻力量 中國38機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（15）日公布台海周遭海、空域動態，中國人民解放軍於昨（14日）上午6時至今天上午6時，合計派出29架次軍機、9艘次軍艦及2艘公務船，持續在台海周邊活動，其中18架次軍機逾越台海中線，進入我北、西、西南空域。

國防部公布最新示意圖顯示，國軍偵獲自昨上午6時至今上午6時的24小時內，合計偵獲中國解放軍29架次主、輔戰機及無人機，其中18架次逾越海峽中線，進入我北部、西南空域，時間自上午7時35分至晚間9時40分。

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另外，國軍亦偵獲中國軍艦9艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據了解，這是本週我國國軍首次展示海馬斯（HIMARS）多管火箭系統及陸劍二飛彈等嚇阻武力後，中國解放軍連續第4天出動逾30架、艘次機艦擾台。

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