南韓瞄準祕魯 售潛艦後再競標KF-21戰機

南韓決定以KF-21戰機競標祕魯空軍方案，以汰換其老舊米格-29及蘇-25機隊，顯示南韓正以祕魯為切入點進攻南美市場。（歐新社資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼南韓與秘魯簽訂潛艦合作備忘錄後，南韓決定再以KF-21戰機競標祕魯空軍方案，以汰換其老舊米格-29及蘇-25機隊，顯示南韓正以祕魯為切入點進攻南美市場。

軍聞網站「Army Recognition」報導，韓國國防採購計畫管理局（DAPA）上個月發表聲明，支持將KF-21列入取代秘魯老舊的蘇聯時代米格-29和蘇-25機隊的候選名單。此舉凸顯南韓將KF-21定位為國際市場與西方武器相比有競爭力的替代方案。

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報導指出，秘魯現有的戰機庫存已接近過時，維護成本上升和零件供應減少威脅作戰準備。此外，地緣政治背景使得維護俄羅斯飛機變得複雜，從戰略和後勤角度來看，西方和盟國的系統更具吸引力。因此，秘魯政府已開始對數種戰機全面評估，以振興其空軍。

正在考慮的飛機包括法國的「飆風」戰機、美國的F-16 Block 70/72、瑞典的「獅鷲」戰機和歐洲的「颱風」戰機。這些平台都因其先進的系統、作戰性能和北約互通性而聞名，然而每種戰機的採購和生命週期成本都很高，可能會對秘魯國防預算造成壓力，這為韓國的KF-21戰機提供了機會。

KF-21採流線型設計，優化雷達橫截面積，配備最先進的航空電子設備，包括AESA雷達、先進的任務系統和數位飛行控制系統。目的在彌補傳統第四代飛機和第五代戰鬥機之間的差距，為尋求現代化的空軍提供靈活而現代化的解決方案，而無需承擔F-35等隱形平台的成本和複雜性。

除了飛機的性能之外，韓國方案的一個重要支柱是其對工業合作的承諾。2024年，KAI公司與秘魯國有航空航太公司SEMAN簽署了一份諒解備忘錄，探討聯合生產計畫。該協議提議聯合生產零件、航空電子設備整合、複合材料製造，甚至可能在當地進行KF-21和FA-50輕型戰鬥機的最終組裝。這項做法與秘魯發展本國國防工業、減少對外依賴、創造技術性就業機會和促進技術進步的宏偉目標高度契合。

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