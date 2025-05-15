巴基斯坦與印度衝突表現不俗 中國藉機宣傳自家武器

中共「殲-10」戰機。（法新社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期巴基斯坦在喀什米爾與印度的衝突並未明顯落得下風，印度軍方甚至承認空軍有戰損，而巴基斯坦所使用裝備多為中國產製，中國方面也利用這個時機大打國際宣傳。

彭博報導，因傳出巴基斯坦以殲-10C戰機擊落5架印度戰機，該項消息使其製造商市值飆升超過550億人民幣，增幅達25%；另一種受到關注的武器則是PL-15飛彈，其最高速度超過5馬赫，已被視為西方飛彈的競爭對手。

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報導指出，中國是世界第四大武器出口國，但其客戶大多是巴基斯坦等資金有限的開發中國家。從歐洲到亞洲的主要經濟體都響應川普總統的號召，增加國防開支，這項最新進展可能會增強北京的推銷力道。隨著川普貿易戰進行，一些將中國視為最大貿易夥伴的國家，可能會考慮從中國採購武器來規避風險。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據計算，中國的海外武器銷售一直在增長，2020年至2024年，中國五年平均武器出口量與2000年至2004年增長超過增長兩倍。

軍聞網站「Defence Blog」報導，柬埔寨武裝部隊4日宣布，已將中國製造的QW-3「前衛」人攜式防空飛彈和TH-S311指揮通信系統整合到軍隊中。

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