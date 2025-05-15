美101空降師 將部署首架FLRAA突襲直升機

貝爾（Bell）的V-280「勇猛式」（Valor） 先進傾轉旋翼機，2022年贏得美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）標案。（貝爾公司官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍14日正式宣佈，「未來長程突擊飛行器」FLRAA、貝爾公司的V-280直升機方案，未來將命名為MV-75。陸軍副參謀長並表示，首架FLRAA將部署於101空降師；陸軍並尋求加速FLRAA的交付，希望能提前至2028年。

軍聞網站「The Warzone」報導，陸軍預計將用新型MV-75直升機取代大量MH-60M黑鷹直升機，包括分配給第160特種作戰航空團 （SOAR） 的特戰MH-60M直升機。

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報導指出，陸軍正尋求加速部署MV-75直升機，雖然既定目標是讓MV-75在2030年開始服役，但最近又表示，他們現在正努力爭取在2028年完成。

陸軍參謀長蘭迪‧喬治（Randy George）上週對眾議院撥款委員會國防小組委員會成員表示，正努力研究將FLRAA預計提前到2028年；陸軍部長丹‧德里斯科爾（Dan Driscoll）表示，他已與主承包商貝爾公司會面，商討緊急訂單事宜。

陸軍表示，FLRAA將能在不加油的情況下飛行1700浬，並以每小時近482公里的速度搭載12名乘客。相比之下，它將取代的黑鷹直升機的速度為每小時294公里。對於飛行員來說，傾轉旋翼機額外的航程、速度和生存能力是對直升機的巨大改進。有了傾轉旋翼機，他們就能在戰場上暢行無阻，隨時隨地、在任何條件下著陸。

軍聞網站「Defense News」報導，美國陸軍副參謀長表示將向第101空降師部署首架FLRAA。第101師進入戰場的過程，通常要穿越廣闊的地形，且缺乏固定的支援基礎設施，該部隊需要維持高機動性和裝備可靠。

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