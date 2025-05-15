又延兩個月… 陸軍守備部隊460挺班用機槍改至六月底交付

圖為憲兵的T75班用機槍。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者陳治程／台北報導〕因應國軍後備戰力提升，陸軍三年前建案採購2060挺T75班用機槍，充實新編單位編裝，期間卻受疫情衝擊、機件缺料等因素交付延宕，更受制軍備局205廠營區遷廠作業，頭兩年共460挺新槍至今尚未交付完畢；陸軍最新書面報告則說明，全案經生產製造中心評估，將於今（2025）年上半年完成前述數量裝備解繳。

陸軍最新預算解凍報告指出，該軍2022年編列新台幣4億2889萬1千元，委由軍備局205廠生產2060挺T75班用機槍，以充實新編部隊編裝、提升後備戰力。根據規劃，該廠原訂前（2023）年、去（2024）年先後將新槍400挺、60挺交軍，但受制205廠搬遷，未能如期籌獲「槍機」、「機箱」兩項零組件，經生製中心評估，前述裝備重規劃於今年6月底交付。

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國防部今年度公開預算顯示，陸軍採購的「班用機槍」將用以提升後備戰力新編單位之反登陸、反（空）機降、縱深、連續反擊等國土防衛作戰能力；除前兩年規劃交付的460挺外，今、明（2026）兩年還將交付400、1200挺班用機槍給陸軍，全案才會執行完畢。

圖為陸軍步兵257旅士兵，持班用機槍實施營區安全防護演練。（國防部發言人官方Facebook）

不過，軍方官員去年12月18日曾在立法院外交及國防委員會上說明，軍備局的T75班用機槍年產量250挺，透過早上7點至晚上7點的「雙班制」加緊生產，當時已產製300挺，並強調460挺會在上（4）月底管制交軍，如今再改至6月交付，這其中的評估方式值得觀察。

至於軍備局205廠遷廠進度，陸軍先前的書面報告寫道，該廠林園和大樹北營區已分別於2022年、2024年完工啟用，光復營區30棟廠房則管制於今年2月完工，後續再依契約施作道路、景觀等附屬工程，預計今年8月就可全數完工。

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