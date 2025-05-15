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獨家》國軍九鵬神鷹操演第2天 阿帕契眼鏡蛇火力全開

2025/05/15 10:20

國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「神鷹」操演於5月15日在屏東九鵬基地進入第2天，三批次AH-64E阿帕契直升機發射刺針飛彈，五批次AH-1W眼鏡蛇直升機發射響尾蛇飛彈，行進間射擊地面發射的照明彈靶標，精準殲敵，火光四射，展現陸航強大機動打擊能力。

國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）

今日科目以實戰為核心，地面發射照明彈模擬敵機熱源，阿帕契直升機高速掠過，刺針飛彈精準命中；眼鏡蛇直升機則以響尾蛇飛彈實施行進間射擊，展現高難度動態打擊技術。

國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）國軍神鷹操演第2天，阿帕契眼鏡蛇火力全開。（記者蔡宗憲攝）

搭配12日起「雷霆操演」7枚海馬斯火箭彈開場，陸續有車載復仇者與雙聯裝刺針飛彈22枚全開、夜間眼鏡蛇地獄火飛彈直射雞舍的震撼畫面，3天操演火力層層推進，彰顯國軍多維戰力。

軍方表示，操演強化跨區增援與實戰化訓練，確保戰備滴水不漏。現場軍事迷讚嘆「阿帕契與眼鏡蛇火力太猛，國軍真給力！」操演成果不僅提振士氣，更向國人展現捍衛家園的堅定決心。

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