參考美規、整合北台灣彈藥 新竹湳湖彈庫進度8％預計2027年中完工

據國防部最新報告，湳湖彈藥庫自去年4月14日開工後，目前進度8.4％，略超預定進度的7.97%；依招標公告及預算編列狀況，該工程目標在2027年中旬完工。圖為金門掩體內的105榴彈彈藥庫。（資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著人口稠密與炸彈性能的提升，陸軍司令部規劃在新竹湳湖彈藥分庫興建新式抗炸彈庫，以疏遷都市周邊的原有彈藥庫存，並採用新式美規標準建立抗炸設施。據國防部最新報告，該彈庫自去（2024）年4月14日開工後，目前進度8.4％，略超預定進度的7.97%。依招標公告及預算編列狀況，該工程目標在2027年中旬完工。

國防部前年以「NH專案新建工程」為名，公開招標湳湖彈藥分庫新式抗炸設施工程，相關細節始浮出水面。而陸軍在今年規劃編列1億8313萬8千元執行，不過立委於預算審核時認為，114年度預算已下調，為瞭解相關工程設計規劃、進度、預算編列情形，須進一步澄清說明，以免有浪費公帑之疑慮，要求國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告說明。

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對此，國防部在最新的預算解凍報告中說明，為滿足部隊戰演訓彈藥整補需求，以及汰除設施不佳之老舊彈藥庫房，規劃於湳湖彈藥分庫新建2000噸及3000噸半地下化彈庫及相關附屬設施，設計採用美軍準則「DoD6055.09」（2019年）及「DAPAM385-64」（2011年）標準，計畫總預算9億9051萬1千元，執行期程111至116年。

該興建工程案於前年底曾發布公開招標公告，但鮮少有後續下文。根據報告指出，該專案工程已於2024年4月14日開工，目前預定進度7.97%，實際進度已達8.40%，工作進度正常，持續將依計畫節點管制工程執行。另外，依當時的招標資訊顯示，全案工期要求在1187個日曆天內完工，若以此推算，預計將於後（2027）年中旬完工。

預算方面，報告顯示工程款依實際執行期程及進度分年編列，2022至2024年支應專案管理、規劃設計及部分工程款，2025至2027年計畫支付工程款及技術服務費，以符合工程進度計價實需。

據查，湳湖彈藥庫位於新竹縣關西鎮，新建工程原本係為配合南港、中坑、土城彈藥庫彈藥拆除、疏遷及調儲作業而規劃，因此而有擴容需求。同時，為因應共軍飛彈等威脅增強，國軍亦增強彈藥儲備等因素，需要新建具抗炸能力的彈藥庫做為配套；國防部期望恆溫恆濕的庫儲環境，可延長彈藥壽命，並配合消防及環控系統，可確保彈庫整體安全，滿足支援作戰需求。

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