獨家》潛艦海鯤號「長高了」！光電桅杆完整伸出帆罩頂部影像曝

潛艦海鯤號光電桅杆完整伸出帆罩頂部。（本報讀者獨家提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號4月中下旬海測承諾跳票後，外傳5月12日的浮航出海日也無疾而終。不過，船迷目擊海鯤號「長高了」，因為曾經延宕到貨的光電桅杆終於完整伸出帆罩頂部。

2018年台船資料顯示的國造潛艦主要裝備分佈圖。（資料照）

據了解，海鯤號光電桅杆由美國L3 Harris公司生產，與美國海軍現役維吉尼亞級潛艦的裝備型號類似，不須長時間升起潛望鏡，收納時不會深入船體，去年11月安裝完成並測試，然後收進帆罩內，日前被船迷目擊再度伸出帆罩頂部，長短不一約5支或6支，數量確定比維吉尼亞級潛艦的9支桅杆群少。

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由於國防部及台船不曾正式公布海鯤號配備細節，但除了光學潛望鏡及電子潛望鏡各1組之外，根據2018年的台船資料顯示，光電桅杆可能另包含通訊系統、電偵雷達、導航雷達。

本報船迷於5月初目擊海鯤號已拆除鷹架及周圍活動浮台，引發外界猜測國防部及台船計畫5月20日總統賴清德就職週年之前進行海測，後來盛傳的5月12日也無疾而終。

海鯤號何時能海測？國防部長顧立雄昨天表示，海鯤號進行海測之前，一切以安全為最高的要求，必須泊港測試（HAT）備便之後才會海測，這是基本原則。他強調，「沒有什麼說要急著出海」或有任何其他考量，一切以安全為上，在適當的時間海測。

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