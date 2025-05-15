美軍預算大風吹？ 傳哨兵飛彈砍10億美元 無人僚機加碼

通用原子公司已開始製造首架「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）原型機，圖為該公司公布的藝術渲染圖。（取自General Atomics專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據外洩的美國防部預算草案，3月通過長年持續決議案（CR）後，五角大廈擬重大調整空軍指標計畫，包括「哨兵（Sentinel）」核飛彈及「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）。

由《Breaking Defense》取得的支出計畫草案顯示，空軍計畫大幅削減問題叢生的「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）超過10億美元的預期支出，並將數億美元轉而投入CCA無人僚機計畫。若此調整成真，將顯著偏離國會撥款委員會設定的支出指導方針。

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據4月18日草案，「哨兵」經費將降至約20億美元，部分資金轉至機密計畫、VC-25B「空軍一號」更新案及CCA。CCA總額則將增至7億1170萬美元（約新台幣215.75億元），資金來自七計畫，含新引擎研發案。

美國空軍LGM-35A 「哨兵」洲際飛彈示意圖。（圖取自諾格官網）

空軍發言人稱變動因「優先順序改變」，且哨兵計畫資金「重新分期」。五角大廈截稿前未回應草案是否最終計畫。原25財年計畫中，CCA申約5.57億美元，「哨兵」37億。後CCA有進展，「哨兵」則遇發射井無法重用等新問題。

資金轉移得益於長年CR賦予五角大廈更大資金調動權，無需國會即時批准，專家指CR中撥款委員會支出表無法律約束力。目前國防部最終支出計畫未明，議員證實尚未收到。

眾院國防撥款要角民主黨議員麥考倫（Betty McCollum）提及26財年預算時稱，仍「未見到」國防部具體做法。川普政府已透露26財年國防預算概要，含1兆美元撥五角大廈。

同委員會共和黨籍主席卡爾弗特（Ken Calvert）則「期望」軍方遵循支出計畫，但承認議員給了軍方「一些轉移權限」。他續指，期望良好溝通，「顯然正在發生一些變化」，將與軍方合作。

麥考倫堅稱，偏離指導方針「不應該」，若需調整，國防部「有憲法責任」溝通。

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