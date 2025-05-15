劍指中國！ 美核動力潛艦「俄亥俄號」部署關島

在中國海軍迅速擴張的背景下，美國加強在西太平洋的軍力部署，美國海軍近日在關島部署核動力潛艦「俄亥俄號」，該潛艦裝備了100多枚戰斧巡航飛彈。（圖擷取自美國海軍）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在中國海軍迅速擴張的背景下，美國加強在西太平洋的軍力部署。除了先前在菲律賓北部部署了「堤豐」（Typhon）陸基中程飛彈系統之外，美軍近日還在關島部署核動力潛艦「俄亥俄號」（USS Ohio），該潛艦裝備了100多枚戰斧巡航飛彈。

美國海軍第七潛艦支隊5月13日向《新聞週刊》（Newsweek）表示，俄亥俄號已於4月23日進駐關島海軍基地，關島擁有多個美國軍事基地，是對抗2900公里外的中國的重要戰略基地，也是美國「圍堵戰略」（containment strategy）下第二島鏈的核心部分，該戰略旨在利用與美國結盟的領土來限制中國海軍進入太平洋。

請繼續往下閱讀...

俄亥俄號是美國海軍4艘俄亥俄級飛彈潛艦之一，另外3艘是密西根號、佛羅里達號和喬治亞號。這些潛艦由攜帶核彈道飛彈的潛艇改裝而成，可攜帶常規戰斧巡航飛彈。每艘潛艦可裝備多達154枚戰斧巡航飛彈，能夠準確打擊2000公里外的陸地和海上目標，它們還可容納多達66名人員及其裝備，以支援特種作戰任務。

美國第七潛艦支隊指揮部表示，在西太平洋部署俄亥俄號，反映了美國對印太地區的安全承諾，俄亥俄號及其姐妹潛艦能夠提供「前所未有的打擊和特種作戰能力」，並隨時準備執行全球行動。美國第七潛艦支隊指揮部主要負責西太平洋、印度洋和阿拉伯海的潛艦部署。

這是不到1年內俄亥俄級飛彈潛艦第3次被部署到西太平洋。《新聞週刊》先前報導，佛羅里達號和密西根號分別於2024年7月初和11月初停靠關島港口。

此外，美國還在菲律賓北部部署「堤豐」飛彈系統，令中國感到如芒在背。中國在本週發布的首份國家安全白皮書中稱，在該地區部署「中程飛彈系統」，是地緣政治加劇的標誌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法