美軍LTAMDS雷達實彈攔截成功 「愛國者」接班人露鋒芒

美國陸軍於2024年12月6日，在新墨西哥州溫蓋特堡（Fort Wingate）夜間發射「黑色匕首」（Black Dagger）短程彈道飛彈靶標，以測試LTAMDS防空系統的攔截能力。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍於2024年12月6日在新墨西哥州溫蓋特堡（Fort Wingate）發射一枚「黑色匕首（Black Dagger）」靶彈，飛向白沙飛彈試驗場，成功測試其下一代「低層防空與飛彈防禦感測器（LTAMDS）」。陸軍官方直至2025年5月8日才公布此測試結果。

軍聞網站《Army Recognition》報導，這枚「黑色匕首」靶彈旨在模擬真實彈道飛彈威脅，其飛行軌跡具代表性，使操作士兵能在近似實戰條件下操作LTAMDS雷達。美國陸軍太空與飛彈防禦司令部（USASMDC）技術中心靶標部門主管克勞奇（Cain Crouch）表示，靶彈飛行符合預期，甚至超出性能要求。初步數據確認，雷達成功追蹤目標並由飛彈攔截。

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由雷神公司（Raytheon）開發的LTAMDS是美國陸軍新型雷達系統，旨在取代現役愛國者（Patriot）雷達，是整體整合防空與飛彈防禦能力現代化努力的一環。作為雷神「鬼眼（GhostEye）」系列首款產品，LTAMDS具備三個主動電子掃描陣列（一個主陣列及兩個副陣列），協同運作提供360度全方位威脅偵測與追蹤。LTAMDS功率超過原愛國者雷達陣列兩倍以上，設計用於反制現有及未來威脅，包含無人機、巡弋飛彈及高超音速武器，同時相容現有愛國者系統基礎設施。

經過8次日益複雜的飛行測試後，LTAMDS於2025年4月獲得美國國防部「里程碑C（Milestone C）」指定，象徵其從原型轉入生產階段，正式成為建案計畫，將支援本土防禦及遠征作戰。雷神已交付首批6套系統給陸軍，並正擴大產能，已接獲美國陸軍及首個國際客戶波蘭的訂單，年產能將增至12套以應對全球需求增長。

2024年12月的測試是LTAMDS全面採購與部署的關鍵一步，同時也為現役士兵提供了在實彈場景中操作該系統的訓練機會。克勞奇強調此類作戰環境對士兵準備應對真實情況的重要性。任務測試總監諾瓦克（Justin Novak）指出，評估飛彈防禦系統對抗戰略彈道威脅，能建立對其作戰整備度與可靠性的信心。

LTAMDS成功攔截「黑色匕首」靶彈，代表美國陸軍飛彈防禦架構現代化的一大里程碑。

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