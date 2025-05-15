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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍神弓操演高潮 19發刺針飛彈全數命中

2025/05/15 14:47

國軍神弓操演19發刺針飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）國軍神弓操演19發刺針飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「神弓」操演今（15）日下午於屏東九鵬基地展開第3天重頭戲，19發刺針飛彈對16發靶彈與3架靶機展開攔截，過程順利，所有飛彈精準命中，構築滴水不漏的防空火網。

操演模擬敵機低空突襲，車載復仇者與雙聯裝刺針飛彈系統火力全開，展現國軍短程防空戰力，現場軍事迷掌聲不斷，讚嘆國軍火力精準。

國軍展現高度訓練素質，刺針飛彈以紅外線追熱技術，逐一殲滅靶標，驗證系統妥善率與部隊戰備能力。

國軍神弓操演19發刺針飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）國軍神弓操演19發刺針飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）

此次操演歷經3天，「雷霆操演」以7枚海馬斯火箭彈開場，「神鷹操演」阿帕契與眼鏡蛇直升機發射刺針與響尾蛇飛彈，夜間眼鏡蛇直升機響尾蛇飛彈。

操演整合地面與空中火力，模擬跨區增援與實戰情境，強化國軍聯合防空能力。

軍方表示，刺針飛彈機動性高，射程達4公里，為野戰防空利器。軍事迷激動表示「全數命中太震撼，國軍戰力讓人安心！」此次操演不僅驗證裝備性能，更向國人彰顯捍衛家園的堅定決心。

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