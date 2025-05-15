【影】烏克蘭西部空防揭戰功 IRIS-T系統命中率百分百顯神威

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍西部空軍司令部近日公開展示其操作的一套德製IRIS-T SLM 防空飛彈系統的亮眼戰績，凸顯其在保衛國家領空方面的重要角色。在該系統的發射車車身上，清晰可見操作人員細心描繪的32枚巡弋飛彈以及一架攻擊型無人機的剪影，每一個標記都象徵著在抵禦俄羅斯持續空中攻擊行動中，一次次經確認的成功攔截。

IRIS-T SLM 是一套先進的地基防空系統，設計用於對抗多種空中威脅，包括無人機、飛機、直升機和巡弋飛彈。（取自Diehl Defence官網）

烏克蘭軍事網站《Defence Express》報導，該發射車組的指揮官迪米特羅（Dmytro）在說明這項特殊傳統時表示：「這是我們的戰鬥紀錄。每當成功完成一次抵禦飛彈或空中打擊的任務後，我們就會在車輛上增添一個新的剪影。這是一項能夠提振整個團隊精神的傳統。」

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IRIS-T防空系統作為一款現代化且極具效能的德國防空武器平台，已經證明是烏克蘭建構其多層次防空網中不可或缺的關鍵資產。根據該系統操作人員的說法，無論來襲的是巡弋飛彈還是無人飛行載具，每一個敵方目標均能以單枚飛彈精準攔截，實現了令人矚目的百分之百命中率。

這支防空單位全天候執行戰備任務，對於保護烏克蘭西部地區的平民生命安全以及關鍵基礎設施免遭空襲破壞，發揮著至關重要的作用。

迪米特羅進一步強調了部隊的決心：「我們擁有高度的戰鬥意志。我們正在保衛我們的人民、我們的家園以及至關重要的設施。我們將會持續努力，讓我們發射車上所描繪的敵方目標剪影數量不斷增加。」

IRIS-T SLM/SLS是由德國迪爾防務（Diehl Defence）公司研發的中短程防空飛彈系統。IRIS-T SLM（Surface Launched Medium Range）為中程版本，IRIS-T SLS（Surface Launched Short Range）為短程版本。此系統設計用於攔截戰機、直升機、巡弋飛彈及無人機等空中威脅。

烏克蘭空軍操作的德製IRIS-T SLM防空飛彈系統於野外發射飛彈，展現其在保衛領空、攔截俄羅斯巡弋飛彈與無人機上的關鍵作用。（擷取自影片）

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