第35次慰訪五指山軍墓管理組 李棟樑率團慰勉官兵辛勞

李棟樑率團慰訪五指山國軍公墓管理組，並致贈官兵慰問金。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕五指山國軍示範公墓地處偏遠，經常因氣候關係導致雲霧繚繞，視線不佳，駐守在此地的官兵也被稱為「守墓部隊」，其實辛苦難為外人知道，因應端午節將至，軍人之友社榮譽理事長李棟樑今日率敬軍團，前往五指山軍墓管理組敬軍慰問，感謝官兵平日戍守崗位、服務先烈英靈與遺族眷屬的辛勞，並提前祝賀端午佳節愉快。

李棟樑今天是由國防部副部長鍾樹明上將、陸軍司令呂坤修上將、政戰局長陳育琳中將以及後備指揮部指揮官劉協慶中將等人陪同，前往五指山忠靈殿，向國軍忠烈將士之靈位獻花、鞠躬，致上最崇高的敬意，中午還安排總鋪師現場料理佳餚，與官兵共進午餐，同時頒贈慰問金與慰問品，犒慰官兵戍守辛勞。

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李棟樑並特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈位前獻花行禮，緬懷其畢生為國奉獻的情操。慰問期間，李理事長也親自帶來沈總長生前最愛的佳餚，表達追思與敬仰之意。

李棟樑此次慰訪五指山軍墓管理組，已是他第35次到訪慰問，多年來陸續提供生活物資、補給品及協助單位改善通訊設施，確保官兵夜間巡墓與各項勤務安全無虞，展現實質行動支持。

李棟樑與兩位上將也親切詢問官兵在營生活狀況，肯定大家全年無休、堅守崗位的精神，並強調未來仍會持續支持國軍、辦理各項敬軍活動，扮演國軍最堅強的後盾。

李棟樑至故沈總長牌位前獻花。（圖：軍聞社提供）

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