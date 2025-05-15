俄羅斯再交付全新Su-35戰機 「勇士」表演隊下週赴亞洲秀性能！

俄羅斯聯合飛機製造公司（UAC）再向俄國軍方交付今年第二批最新銳的Su-35S戰機，不斷續補足烏俄戰場上戰損的缺口。（美聯社/來源:俄羅斯國防部）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管俄羅斯戰損時有所聞，不過新生產出的飛機很快就能補足這個缺口；據外媒報導，俄羅斯聯合飛機製造公司（UAC）再向俄國軍方交付今年第二批最新銳的Su-35S戰機，這款聲稱擁有4代++的戰機，也是俄國「勇士」飛行表演隊的主幹，這批機隊近日也將飛渡至亞洲來，參與下週在馬來西亞登場的「蘭卡威國際航展」（LIMA 2025）。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國家技術集團旗下的聯合飛機製造公司（UAC），近期向俄羅斯國防部交付了一批新生產的Su-35S多用途戰鬥機。這是今年的第二批次交機，上次是在今年3月期間。據製造商表示，這批戰機在移交至指定空軍基地前，已完成完整的廠方測試，包括各種作戰模式下的飛測。

請繼續往下閱讀...

UAC執行長巴德卡（Vadim Badekha）表示，目前正在努力擴大產能並建立新的基礎設施以支持長遠國防需求，其中又以Su-35S、Su-34，以及Su-57戰鬥機的額外生產批次正在進行中。

Su-35也是「勇士」飛行表演隊最新換裝機種，目前機隊將南下遠渡至馬來西亞，參加下週5/20-5/24的「蘭卡威國際航展」（LIMA 2025）。（圖片取自SPUTNIK）

Su-35S戰機被視為俄羅斯最先進的戰機之一，設計目的是在白天或夜晚以及惡劣的天氣條件下，在遠距離攻擊空中、地面和海上目標，宣稱擁有4代++的性能；同時它也是「勇士」飛行表演隊最新換裝機種，目前與Su-30M共同擔任國家門面的表演任務。據資訊顯示，「勇士」表演隊近日將南下遠渡至馬來西亞，參加下週5/20-5/24在蘭卡威島舉辦的「蘭卡威國際航展」，屆時將在亞洲大放異彩。

Su-35的最大起飛重量重達34.5噸，最大速度達2.25馬赫（約每小時2778公里），作戰半徑約1600公里，武器負載高達8公噸，但其搭載了一對向量發動機，並承襲了Su-27的優異氣動性能，因此擁有重型戰鬥機領域中，過人的纏鬥能力；至於其配備的IRBIS-E「雪豹」雷達，稱可同時追蹤30個目標並攻擊8個，但可惜仍為漸漸過時的被動電子掃描陣列雷達（PESA）。

「勇士」飛行表演隊以其高難度的編隊飛行和特技動作而聞名，搭配蘇愷系列戰機的氣動外型，因而能執行誇張的飛行動作。（圖片取自SPUTNIK）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法