恰逢川普79歲大壽 外媒曝美陸軍擬開25輛M1戰車進華盛頓慶250周年

一輛美國陸軍第三師第2裝甲旅級戰鬥隊的M1A2主戰車（前）。（美軍DVIDS網站）

首次上稿：05-15 17:33

更新時間：05-15 17:48（更新標題）

〔記者陳治程／綜合報導〕今（2025）年是美國陸、海軍、陸戰隊建軍250周年慶，而陸軍軍慶就在下（6）月14日，正好是美國現任總統川普（Donald Trump）生日；為此，近期就傳出川普和白宮將盛大舉辦「雙慶典」（Twin Celebration），所費不貲，更有外媒指出當天將出動25輛M1戰車「駛入」華盛頓市區，規模更勝2019年的獨立紀念日遊行。

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《路透》（Reuters）報導，有美國官員透露，美國陸軍已計畫在這天移師華盛頓國家廣場（National Mall）慶祝建軍250週年；且因恰逢川普79歲生日，這場慶典將加入遊行活動，並出動多達25輛M1A2艾布蘭主戰車「駛入」（rolling through）華盛頓特區，整體預估經費上看2千5百萬至4千5百萬美元（約新台幣7.44億至13.4億元），所費不貲。

本（5）月中造訪卡達的美國總統川普。（美聯社資料照）

美國並不常在本土進行大規模閱兵，最近一次得回溯至1991年，當時為慶祝波灣戰爭勝利，美軍因而出動數千名士兵、戰車浩蕩走上華盛頓街頭；到了2019年，當時也是總統的川普為舉辦「向美國致敬」（Salute to America）的獨立紀念日，也安排M1戰車和M2裝步戰車展示，不過是車運的。因此，這次出動25輛艾布蘭戰車「開」上街頭的安排實屬盛大卻罕見，也引來外界「浪費公帑」的批評。

2019年運進華盛頓特區，參與美國獨立紀念日遊行的陸軍M1A2艾布蘭主戰車。（歐新社資料照）

報導進一步指出，這次慶典預計出動超過6千5百名士兵、約150輛軍車和50架飛機將進駐華盛頓，此外，這次預估至多4千5百萬美元的經費，並不包含華盛頓市府的行政支出，如垃圾清理，或是戰車駛過路面衍生的道路修復費用等。

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