天降死神！烏軍FPV「蜂后」無人機狙殺俄兵 驚駭畫面曝光

搭載「Bulspike-AP」反裝甲榴彈發射器的「蜂后」（Queen Hornets）無人機正在飛行。（圖取自ArmyInform）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方近日在戰場上，首次運用搭載榴彈發射器的FPV（第一人稱視角）無人機，並成功殲滅一名俄軍。隸屬烏國總統旅（Bohdan Khmelnytsky Separate Presidential Brigade）的「布拉瓦」（Bulava）無人機小組公布了作戰影像，展示了此項創新戰術。

據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，該小組將一次性手持榴彈發射器，加裝於大型15吋「蜂后」（Queen Hornets）FPV無人機上，對敵方士兵進行射擊，並稱此配置為「口袋砲兵」。據悉，「布拉瓦」小組早於去年九月便開始測試此系統，並已研議年餘。

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該單位士兵「烏達夫」（Udav）曾向《ArmyInform》表示，「蜂后」的出現解決了舊型無人機角度調整困難、損失風險高且成本昂貴的問題，帶來了新的作戰契機。

「蜂后」無人機由烏克蘭「野黃蜂」（Wild Hornets）公司開發，為一款相對廉價的重型FPV轟炸機，短距酬載可達9.5公斤，或輕載飛行17公里。開發者稱，改裝後的「蜂后」在城鎮戰、突擊支援及摧毀車輛方面將極具潛力。該單位士兵補充，此系統裝填迅速，能在兩分鐘內完成，可在緊急時刻有效掩護友軍並攻擊敵軍。

測試影片顯示，無人機搭載保加利亞製「Bulspike-AP」手持榴彈發射器，配備OG-22M高爆火箭推進榴彈，其彈藥重2公斤，爆炸可產生上千破片，直射有效射程約百米，用於打擊人員、工事及輕裝甲目標。

「烏達夫」認為，未來搭載榴彈發射器和小型武器的無人機，將能有效掩護突擊小組，即便隨機射擊也能壓制敵軍行動，並可用於補強攻擊受損但未毀的敵方裝備。先前「野黃蜂」無人機也曾搭載AK系列步槍作戰，但未普及。

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